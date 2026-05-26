прогноз на матч Ролан Гаррос, ставка за 2.15

Россиянка Мирра Андреева сыграет против испанки Марины Бассольс во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Андреева — Бассольс с коэффициентом для ставки за 2.15.

Андреева

Мирра вышла во второй круг на седьмом турнире «Большого шлема» подряд.

В первом раунде российская теннисистка одержала уверенную победу над француженкой Фионой Ферро.

Андреева провела уже 19 матчей на грунте в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 16 побед и три поражения.

В апреле Андреева выиграла «пятисотник» в Линце и дошла до полуфинала в Штутгарте.

В начале мая Мирра остановилась в шаге от титула на «тысячнике» в Мадриде. В решающем матче она проиграла украинке Марте Костюк.

На турнире в Риме 19-летняя россиянка уступила в четвертьфинале Кори Гауфф. Это было ее пятое подряд поражение от американки.

Андреева выиграла 30 из 39 матчей в этом году.

В прошлом сезоне она дошла до четвертьфинала на «Ролан Гаррос», а в 2024-м — до полуфинала.

Бассольс

Марина тем временем прошла раунд в основной сетке французского «Шлема».

В первом круге испанская теннисистка одержала победу над колумбийкой Эмилиаой Аранго — 6:3, 6:4.

С учетом квалификации Бассольс провела в Париже уже четыре матча.

Во втором отборочном матче она обыграла экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову (6:3, 6:2), а в решающем одержала победу над белоруской Александрой Соснович (7:6, 7:5).

До этой недели 26-летняя Бассольс в текущем сезоне не играла на турнирах основного тура.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Андреевой не будет проблем в предстоящем матче. На победу Бассольс можно поставить за 13.25.

Прогноз: вряд ли Мирра позволит испанке организовать сенсацию, но в то же время нет уверенности, что россиянка выиграет с разгромным счетом. Бассольс вполне способна взять шесть-семь геймов.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов больше 17,5 за 2.15.