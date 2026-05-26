Фонсека и Прижмич дойдут до решающего тай-брейка?

прогноз на матч Ролан Гаррос, ставка за 2.02

Бразилец Жоао Фонсека и хорват Дино Прижмич во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Фонсека — Прижмич с коэффициентом для ставки за 2.02.

Фонсека

Жоао второй год подряд прошел первый раунд на французском «Шлеме».

В прошлом сезоне бразилец добрался в Париже до третьего круга, где проиграл британцу Джеку Дрейперу.

На этот раз его соперником в стартовом матче был представитель Франции Люка Павлович.

Фонсека одержал уверенную победу над 241-й ракеткой мира — 7:6, 6:4, 6:2.

Интересно, что на прошлой неделе Жоао пропустил турнир в Гамбурге из-за проблем с запястьем.

«Я испытываю небольшой дискомфорт в правом запястье. Вместе со своей командой мы решили, что в качестве меры предосторожности лучше сняться с турнира», — сказал тогда 19-летний латиноамериканец.

Фонсека провел 13 матчей на грунте в этом сезон 13 матчей. На этом отрезке у него семь побед и шесть поражений.

Лучшим результатом Фонсеки в этом году пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

Прижмич

Дино впервые в карьере прошел раунд на «Ролан Гаррос».

В первом круге хорватский теннисист одержал уверенную победу над представителем США Майклом Чжэном — 6:1, 6:1, 6:3.

Прижмич в этом году наконец-то закрепился в топ-100. В столицу Франции он приехал в статусе 72-й ракетки мира.

Ну и самое главное, что 20-летний хорват наконец-то начал демонстрировать хорошие результаты на уровне основного тура.

В конце апреля Прижмич дошел до третьего круга на «Мастерсе» в Мадриде, обыграв Маттео Берреттини и Бена Шелтона.

На «тысячнике» в Риме Дино выступил еще лучше, сумев добраться до 1/8 финала. Одним из главных событий тогда стала его победа над Новаком Джоковичем (2:6, 6:2, 6:4).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фонсеку в этом матче можно поставить за 1.82, победу Прижмича букмекеры предлагают за 1.98.

Прогноз: вполне вероятно, что это будет один из самых зрелищных и напряженных матчей второго раунда. Хорват точно способен навязать борьбу. Поэтому оптимальной будет ставка без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,0 за 2.02.