Немец Александр Зверев сыграет против чеха Томаша Махаач во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Махач — Зверев с коэффициентом для ставки за 2.16.

Махач

Томаш в первом раунде уверенно выиграл у Зизу Бергса.

Вопреки ожиданиям, чешскому теннисисту хватило двух сетов для победы над бельгийцем — 6:4, 6:4, 6:3.

Интересно, что Махач всего лишь второй раз в карьере преодолел стартовый раунд на французском «Шлеме». Его лучшим результатом в Париже пока остается выход в третий круг в 2024 году.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Также стоит обратить внимание, что в этом сезоне Махач пока только на одном грунтовом турнире смог выиграть больше одного матча. В начале апреля он прошел два раунда на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Более того, даже с учетом харда в этом году Махач выиграл больше одного матча только на трех турнирах.

Зверев

Саша тем временем девятый раз подряд прошел первый круг на «Ролан Гаррос».

Несмотря на все опасения, в стартовом матче немецкий теннисист одержал уверенную победу над французом Бенжаменом Бонзи — 6:3, 6:4, 6:2.

Интересно, что в после 2017 года Зверев ни разу не проигрывал на французском мэйджоре раньше четвертого круга.

Кроме того, Зверев в целом здорово проводит грунтовый отрезок текущего сезона.

Фрибет до 30 000 ₽→ Фрибет до 15 000 ₽→

На «Мастерсе» в Риме он сенсационно уступил в четвертом круге Лучано Дардери, но зато перед этим дошел до финала в Мадриде и до полуфинала в Монте-Карло и Мюнхене.

Сейчас его баланс на этом покрытии — 14 побед и четыре поражения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Махача в этом матче можно поставить за 5.20, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.16.

Прогноз: для второго круга Саше достался максимально непростой соперник, но даже в этом случае все равно нет сомнений, что он задавит чеха своей мощной игрой. Правда, теперь точно нельзя исключать сценарий, при котором ему может понадобиться хотя бы один дополнительный сет.

2.16 Победа Зверева + тотал сетов больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч Махач — Зверев позволит вывести на карту выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал сетов больше 3,5 за 2.16.