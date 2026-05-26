Поляк Хуберт Хуркач сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Хуркач — Тиафо с коэффициентом для ставки за 2.02.
Хуркач
Хуберт в первом раунде одержал победу над Хауме Муньяром — 6:3, 6:3, 2:6, 6:3.
Теперь у польского теннисиста положительный баланс в текущем сезоне — 13 побед и 12 поражений.
Правда, в тут важно уточнить, что Хуркач выиграл пока лишь пять матчей на уровне ATP.
Хуркач провалил начало сезона. После Australian Open он выдал серию из шести турниров, на которых не выиграл ни одного матча.
Лучшим результатом 29-летнего поляка в этом году пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло.
Кроме того, в начале мая Хуркач дошел до финала на грунтовом «челленджере» в Кальяри. Но сюда он поехал только ради того, чтобы набрать как можно больше очков и остаться в топ-100. В текущей версии рейтинга бывшая шестая ракетка мира занимает 99-ю строчку.
Тиафо
Фрэнсис в первом раунде обыграл соотечественника Элиота Спиццирри — 6:3, 6:7, 6:4, 6:3.
Американский теннисист провел восемь матчей на грунте в этом году (пять побед и три поражения).
Лучшим результатом Тиафо на этом покрытии в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал турнира ATP 250.
На неделе перед французским «Шлемом» Тиафо проиграл аргентинцу Камило Уго Карабельи во втором круге «пятисотника» в Гамбурге.
Также стоит обратить внимание, что на «Мастерсе» в Риме 28-летний американец после уверенной победы над Игнасио Бусе проиграл 155-й ракетке мира Андреа Пеллегрино.
В прошлом году Тиафо дошел до четвертьфинала на «Ролан Гаррос». Это один из двух случаев, когда ему удалось выиграть в Париже больше одного матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.65, победу Тиафо букмекеры предлагают за 2.23.
Прогноз: сложный матч с точки зрения прогнозов на исход. Оптимальной будет ставка количество геймов или сетов. Здесь нельзя исключать сценарий, при котором игра перейдет в пятый сет.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 42,0 за 2.02.