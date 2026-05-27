Итальянец Янник Синнер сыграет против аргентинца Хуана Мануэля Серундоло во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Синнер — Серундоло с коэффициентом для ставки за 1.92.

Синнер

Янник в первом раунде спокойно обыграл 171-ю ракетку мира Клемана Табура.

Как и ожидалось, итальянскому теннисисту хватило трех сетов для победы над французом — 6:1, 6:3, 6:4.

Победная серия Синнера теперь составляет 30 матчей. На этом отрезке он отдал лишь три сета.

Синнер — чемпион пяти первых «Мастерсов» в этом сезоне.

После неудачного выступления в Дохе он выиграл турниры в Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадриде и Риме.

Худшим результатом Синнера на «Ролан Гаррос» пока остается второй раунд в 2023 году. В 2024-м итальянец дошел до полуфинала, а в 2025-м — до финала.

Серундоло

Хуан Мануэль второй год подряд прошел первый круг на французском «Шлеме».

В стартовом матче аргентинский теннисист одержал победу над британцем Джейкобом Фернли — 6:2, 7:6, 7:6.

Серундоло продлил победную серию до шести матчей.

В середине мая 24-летний аргентинец выиграл «челленджер» в Бордо, победив в финале бельгийца Рафаэля Коллиньона.

На уровне основного тура лучшим результатом Серундоло в этом году пока остается выход в четвертьфинал «пятисотника» в Рио-де-Жанейро, на котором он обыграл Лучано Дардери и Янника Ханфмана.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в этом матче букмекеры предлагают поставить на исход только с учетом форы.

Прогноз: три года назад Янник обыграл аргентинца в первом круге Уимблдона со счетом 6:2, 6:2, 6:2. Приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящий матч. Это будет еще одна разминка для первой ракетки мира.

1.92 Победа Синнера с форой по геймам (-10,0)

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-10,0) за 1.92.