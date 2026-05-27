Россиянка Диана Шнайдер сыграет против американки Маккартни Кесслер во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Шнайдер — Кесслер с коэффициентом для ставки за 1.92.

Шнайдер

Диана в первом раунде одержала уверенную победу над мексиканкой Ренатой Сарасуа — 6:4, 6:1.

Второй круг пока что остается лучшим результатом россиянки на французском «Шлеме».

В прошлом году Шнайдер проиграла на этой стадии украинке Даяне Ястремской.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В текущем сезоне Шнайдер провела 10 матчей на грунте. На этом отрезке у нее шесть побед и четыре поражения.

Стоит обратить внимание, что после Australian Open 22-летняя россиянка смогла выиграть больше одного матча только на «пятисотнике» в Чарлстоне, на котором она дошла до четвертьфинала.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В Штутгарте Диана проиграла во втором круге Елене Рыбакиной, а в Мадриде после победы над Джессикой Боусас Манейро уступила Белинде Бенчич.

На «тысячнике» в Риме она одержала волевую победу над Талией Гибсон, после чего разгромно проиграла Наоми Осаке.

Кесслер

Маккартни впервые в карьере прошла круг в основной сетке «Ролан Гаррос».

В стартовом матче американская теннисистка одержала волевую победу над китаянкой Ханьюй Го — 4:6, 7:6, 7:5.

Кесслер провела 26 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 14 побед и 12 поражений. Ее баланс на грунте — семь побед и четыре поражения.

Лучшим результатом Кесслер на грунте в этом году пока остается выход в четвертьфинал «пятисотника» в Чарлстоне.

Кроме того, она выиграла по два матча на харде в Абу-Даби и Остине.

Также стоит обратить внимание, что в 2024-м и 2025-м и у нее был отрицательный баланс на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.25, победу Кесслер букмекеры предлагают за 3.92.

Прогноз: несмотря на то, что американка тоже не может похвастаться большими успехами на грунтовом покрытии, считаем, что оптимальной будет ставка без учета исхода.

1.92 Тотал геймов больше 20,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Шнайдер — Кесслер позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,0 за 1.92.