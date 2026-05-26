Норвежец Каспер Рууд сыграет против серба Хамада Меджедовича во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рууд — Меджедович с коэффициентом для ставки за 2.08.

Рууд

У Каспера в первом раунде была тяжелейшая встреча с Романом Сафиуллиным.

Норвежский теннисист обыграл россиянина в тяжелейшем пятисетовом матче — 6:2, 7:6, 5:7, 0:6, 6:2.

В третьем сете Рууд упустил пять матчболов, а чуть позже перенес тепловой удар, из-за которого без борьбы отдал четвертую партию.

В решающем сете Рууду повезло, к тому моменту у Сафиуллина уже тоже закончились силы.

Каспер провел 18 матчей на грунте в текущем сезоне. На этом отрезке у него 14 побед и четыре поражений.

В середине мая Рууд дошел до финала на «Мастерсе» в Риме. В решающем матче он проиграл итальянцу Яннику Синнеру (4:6, 4:6). В остальных раундах его соперниками были Закари Свайда, Иржи Легечка, Лоренцо Музетти, Карен Хачанов и Лучано Дардери.

В 2022-м и 2023-м Рууд дошел до финала на «Ролан Гаррос», а в 2024-м — до полуфинала.

Меджедович

Хамад второй год подряд вышел во второй круг французского «Шлема».

В 2025-м серб добрался до третьего раунда, где проиграл немцу Даниэлю Альтмайеру.

В первом круге текущего турнира Меджедович одержал победу над Янником Ханфманом — 6:3, 6:4, 6:7, 6:4.

Медьедович провел 17 матчей на грунте в этом году. На этом отрезке у него 14 побед и три поражения.

В апреле Хамад дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Барселоне, а в мае добрался до 1/8 финала на «Мастерсе» в Риме. Кроме того, в конце марта он выиграл грунтовый «челленджер» в Неаполе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.40, победу Меджедовича букмекеры предлагают за 2.94.

Прогноз: в прошлом году у Каспера был непростой матч против серба на грунте в Барселоне — 7:5, 7:5. Вероятно, не менее сложной будет и предстоящая встреча, учитывая прогресс Меджедовича. Плюс пока непонятно, успеет ли Рууд восстановиться после изнурительного матча против Сафиуллина.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,0 за 2.08.