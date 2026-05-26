Полька Ига Свентек сыграет против чешки Сары Бейлек во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Бейлек — Свентек с коэффициентом для ставки за 1.97.
Бейлек
Сара второй раз в карьере вышла во второй круг французского «Шлема».
В прошлом году чешская теннисистка не смогла пройти эту стадию, проиграв румынке Жаклин Кристиан.
В первом раунде текущего турнира Бейлек одержала победу над бывшей третьей ракеткой мира Слоан Стивенс — 6:3, 6:2.
Бейлек прервала серию из четырех поражений.
В начале апреля она уступила Белинде Бенчич в третьем круге «пятисотника» в Чарлстоне. После этого она не выиграла ни одного матча на турнирах в Риме, Париже и Страсбурге.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
В начале февраля Бейлек сенсационно выиграла турнир WTA 500 в Абу-Даби. С тех пор она одержала пока лишь три победы.
Свентек
Ига восьмой раз подряд прошла первый круг на французском мэйджоре.
В стартовом матче польская теннисистка разгромила австралийку Эмерсон Джонс — 6:1, 6:2.
Свентек выиграла пять из шести последних матчей. В середине мая она дошла до полуфинала на «тысячнике» в Риме.
Ее баланс на грунте в этом сезоне — семь побед и три поражения.
На турнире в Мадриде Свентек не смогла завершить матч третьего круга против Энн Ли из-за плохого самочувствия, а в Штутгарте проиграла в четвертьфинале Мирре Андреевой.
Свентек — четырехкратная чемпионка «Ролан Гаррос». Она побеждала в столице Франции в 2020-м, 2022-м, 2023-м и 2024 году. В прошлом сезоне она проиграла в полуфинале Арине Соболенко.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Свентек не будет проблем в предстоящем матче. На победу Бейлек можно поставить за 13.75.
Прогноз: да, маловероятно, что Бейлек сможет хотя бы навязать борьбу и взять шесть-семь геймов. Скорее всего, Ига снова выиграет с разгромным счетом.
Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-7,5) за 1.97.