Сможет ли Свентек пройти второй круг в Париже?

прогноз на матч Ролан Гаррос, ставка за 1.97

Полька Ига Свентек сыграет против чешки Сары Бейлек во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Бейлек — Свентек с коэффициентом для ставки за 1.97.

Бейлек

Сара второй раз в карьере вышла во второй круг французского «Шлема».

В прошлом году чешская теннисистка не смогла пройти эту стадию, проиграв румынке Жаклин Кристиан.

В первом раунде текущего турнира Бейлек одержала победу над бывшей третьей ракеткой мира Слоан Стивенс — 6:3, 6:2.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Бейлек прервала серию из четырех поражений.

В начале апреля она уступила Белинде Бенчич в третьем круге «пятисотника» в Чарлстоне. После этого она не выиграла ни одного матча на турнирах в Риме, Париже и Страсбурге.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В начале февраля Бейлек сенсационно выиграла турнир WTA 500 в Абу-Даби. С тех пор она одержала пока лишь три победы.

Свентек

Ига восьмой раз подряд прошла первый круг на французском мэйджоре.

В стартовом матче польская теннисистка разгромила австралийку Эмерсон Джонс — 6:1, 6:2.

Свентек выиграла пять из шести последних матчей. В середине мая она дошла до полуфинала на «тысячнике» в Риме.

Ее баланс на грунте в этом сезоне — семь побед и три поражения.

На турнире в Мадриде Свентек не смогла завершить матч третьего круга против Энн Ли из-за плохого самочувствия, а в Штутгарте проиграла в четвертьфинале Мирре Андреевой.

Свентек — четырехкратная чемпионка «Ролан Гаррос». Она побеждала в столице Франции в 2020-м, 2022-м, 2023-м и 2024 году. В прошлом сезоне она проиграла в полуфинале Арине Соболенко.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Свентек не будет проблем в предстоящем матче. На победу Бейлек можно поставить за 13.75.

Прогноз: да, маловероятно, что Бейлек сможет хотя бы навязать борьбу и взять шесть-семь геймов. Скорее всего, Ига снова выиграет с разгромным счетом.

1.97 Победа Свентек с форой по геймам (-7,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Бейлек — Свентек принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-7,5) за 1.97.