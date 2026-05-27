Грек Стефанос Циципас сыграет против итальянца Маттео Арнальди во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Арнальди — Циципас с коэффициентом для ставки за 1.92.

Арнальди

Маттео четвертый год подряд прошел первый раунд на французском «Шлеме».

Лучшим результатом итальянца в Париже пока остается выход в 1/8 финала в 2024 году. В 2023-м и 2025-м он уступил во втором круге Денису Шаповалову и Флавио Коболли соответственно.

В первом раунде текущего турнира Арнальди одержал волевую победу над нидерландцем Таллоном Грикспором — 6:7, 6:3, 7:6, 6:3.

Арнальди слабо начал сезон, но к концу весны постепенно набрал неплохую форму.

В начале мая итальянский теннисист прошел два раунда на «Мастерсе» в Риме, обыграв Хауме Муньяра и Алекса Де Минора.

Кроме того, перед этим он выиграл грунтовый «челленджер» в Кальяри, победив в финале поляка Хуберта Хуркача.

Циципас

Стефанос в первом круге встречался с Александром Мюллером, который не смог завершить матч.

Французский теннисист снялся при счете 6:2, 3:0 в пользу грека.

Циципас провел 10 матчей на грунте в этом году. Сейчас у него пять побед и такое же количество поражений.

В конце апреля он дошел до 1/8 финала на «Мастерсе» в Риме. Это пока что его лучший результат в текущем сезоне.

На турнирах в Монте-Карло, Мюнхене и Риме Циципас не выиграл ни одного матча.

За все время выступления на «Ролан Гаррос» он не смог пройти второй раунд только в 2018-м и 2025 году. В прошлом сезоне грек уступил на этой стадии итальянцу Маттео Джиганте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 2.47, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.54.

Прогноз: два года назад Циципас обыграл Арнальди в четвертом круге «Ролан Гаррос» со счетом 3:6, 7:6, 6:2, 6:2. Не уверены, что итальянец возьмет реванш, но при этом вообще не сомневаемся, что грека ждет тяжелейший матч. Оптимальной будет ставка без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.92.