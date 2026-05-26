Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против украинки Юлии Стародубцевой во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Стародубцева — Рыбакина с коэффициентом для ставки за 2.13.
Стародубцева
Юлия второй год подряд прошла первый круг на французском «Шлеме».
В 2025-м украинка обыграла Тамару Корпач и Анастасию Потапову, после чего уступила в третьем раунде Жасмин Паолини.
В первом круге текущего турнира Стародубцева разгромила россиянку Анну Блинкову — 6:3, 6:1.
Стародубцева провела 18 матчей на грунте в этом году. На этом отрезке у нее 12 побед и шесть поражений.
В начале апреля 26-летняя украинка дошла до финала на турнире в Чарлстоне. В решающем матче американского «пятисотника» она проиграла Джессике Пегуле.
В середине мая Стародубцева добралась до полуфинала на турнире WTA 125 в Париже.
Рыбакина
Елена в первом раунде уверенно выиграла у словенки Вероники Эрьявец.
Действующая чемпионка Australian Open отдала четыре гейма 84-й ракетке мира — 6:2, 6:2.
Рыбакина выиграла 10 из 12-ти матчей на грунте в этом году. Лучшим результатом второй ракетки мира на этом покрытии в текущем сезоне пока остается победа на «пятисотнике» в Штутгарте.
На «тысячнике» в Мадриде Рыбакина проиграла в четвертом круге Анастасии Потаповой.
В Риме Елена не смогла пройти 1/4 финала, уступив украинке Элине Свитолиной.
После 2020 года Рыбакина пока ни разу не проигрывала на «Ролан Гаррос» раньше третьего круга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Рыбакина обыграет украинку с разгромным счетом. На победу Стародубцевой можно поставить за 8.00.
Прогноз: очевидно, что украинка не сможет организовать сенсацию, но при этом она вполне способна избежать чересчур разгромного поражения.
Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной + тотал геймов больше 18,5 за 2.13.