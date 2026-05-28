Немец Александр Зверев сыграет против француза Кантена Алиса в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Алис — Зверев с коэффициентом для ставки за 2.08.
Алис
Кантен второй год подряд вышел в третий раунд домашнего мэйджора.
В 2025-м француз не смог пройти эту стадию, проиграв датчанину Хольгеру Руне в напряженном пятисетовом матче.
На текущем турнире Алис пока не отдал ни одного сета.
В первом круге французский теннисист одержал победу над итальянцем Маттиа Беллуччи — 6:3, 7:6, 6:3.
Во втором раунде его соперником был соотечественник Юго Эмбер — 6:4, 7:6, 7:6.
Алис провел 38 матчей в этом году. На этом отрезке у него 22 победы и 16 поражений.
Лучшим результатом Кантена в 2026-м пока остается выход в 1/8 финала «Мастерса» в Майами.
Зверев
Саша девятый раз подряд вышел в третий раунд французского мэйджора.
В стартовом матче немецкий теннисист одержал уверенную победу над французом Бенжаменом Бонзи — 6:3, 6:4, 6:2.
Во втором круге Зверев разгромил чеха Томаша Махача — 6:4, 6:2, 6:2.
Зверев выиграл 15 из 19-ти матчей на грунте в текущем сезоне.
На «Мастерсе» в Риме он сенсационно уступил в четвертом круге Лучано Дардери, но зато перед этим дошел до финала в Мадриде и до полуфинала в Монте-Карло и Мюнхене.
После 2017 года Зверев ни разу не проигрывал на «Ролан Гаррос» раньше четвертого круга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Зверев снова одержит уверенную победу. На Алиса можно поставить за 10.75.
Прогноз: надо признать, что Зверев чересчур уверенно провел два предыдущих матча. Вероятно, для победы над Алисом ему тоже хватит трех сетов.
Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-8,0) за 2.08.