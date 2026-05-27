В этом экспрессе разберём товарищеские игры сборных и центральный матч чемпионата Казахстана. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Экспресс дня 28 мая с коэффициентом для ставки за 4.44.

Египет — Россия

Футбол. Товарищеский матч

На своём поле в условиях жаркого климата Египет традиционно играет довольно сильно. В последнем товарищеском матче сборная сыграла в конце марта вничью с Испанией (0:0), а чуть ранее обыграла Саудовскую Аравию (4:0).

Напомним, что Египет будет участвовать в чемпионате мира 2026 года, и сейчас перед главным тренером Хассаном Хоссамом стоит задача привести всех футболистов из европейских клубов и местного чемпионата к общему знаменателю и в форму. На игру с Россией ожидается состав, близкий к оптимальному; вероятен выход и Мохамеда Салаха — пусть даже и не на весь матч, как и Омара Мармуша.

Из всех предстоящих соперников сборной России по ближайшим товарищеским матчам египтяне являются самыми сложными и статусными, поэтому Валерий Карпин выставит сильнейший состав (не будет Тюкавина) и не будет экспериментировать.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Это можно сделать против Буркина‑Фасо и Тринидада и Тобаго. Последнюю товарищескую игру Россия провела в марте с Мали и сыграла вничью (0:0), а до этого была победа над Никарагуа (3:1). Полузащита и атака у сборной — сильнейшие линии, поэтому стоит ждать голов.

Наш прогноз: обе забьют за 1,74.

«Ордабасы» — «Кайрат»

Футбол. Чемпионат Казахстана. Премьер‑лига

Центральный матч чемпионата Казахстана привлекает главное внимание в этом туре. Возмутитель нынешнего турнира «Ордабасы» бросил вызов чемпиону двух сезонов и сейчас лидирует по потерянным очкам.

Прогнозы и ставки на футбол

В прошлом туре «Ордабасы», ведомый молдавским специалистом Андреем Мартиным, разгромил в гостях «Тобол» со счётом 3:0, а до этого на своём поле переиграл «Жетысу» (2:1). Очень ярко в этом сезоне играет 19‑летний защитник Жасулан Амир, который забил уже пять мячей; на гол меньше у нападающего Жаслана Жумашева.

После 12 туров у «Кайрата» сейчас 26 очков и первое место в таблице Премьер‑лиги. Понятно, что самый титулованный и богатый клуб страны признаёт только первое место. В прошлом туре команда не смогла дома переиграть «Кайсар» (0:0). До этого были скромная победа над «Женисом» (2:1) и ничья с «Атырау» (1:1).

В составе «Кайрата» есть два известных по РПЛ футболиста: защитник Мартынович и полузащитник Глейзер. Главной жемчужиной в команде Рафаэля Уразбахтина, конечно, является 17‑летний игрок «Челси» Дастан Сатпаев. Тем не менее «Кайрат» сейчас далёк от лучшей формы, и ему придётся очень непросто против дерзкого сейчас «Ордабасы».

Наш прогноз: победа хозяев с форой 0 за 1,70.

Ирландия — Катар

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Ирландии не смогла отобраться на чемпионат мира 2026 года и будет отдыхать в июне. Сейчас же ей предстоят две товарищеские встречи с Катаром и Канадой. Последний раз ирландцы провели игру 15 мая. Тогда была разгромлена скромная Гренада со счётом 5:0, а в конце марта случилась ничья с Северной Македонией (0:0).

Несмотря на неудачу в стыковых матчах на ЧМ‑2026 с Чехией (2:2, 3:4), было принято решение оставить на своём посту исландца Халльгримссона, который и будет готовить сборную к новому отборочному циклу.

Катар, в отличие от ирландцев, смог отобраться на мундиаль и перед его началом наметил два товарищеских матча (потом — с Сальвадором). Последний раз Катар играл в декабре 2025 года на Арабском кубке, где был разгромлен Тунисом (0:3) и ничего не добился.

Несмотря на неудачу на турнире, руководство сборной Катара приняло решение не увольнять Юлена Лопетеги, и он повезёт команду на чемпионат мира. Состав там довольно средний, но забивать есть кому (Акрам, Эдмилсон, Али).

Наш прогноз: тотал больше 2 за 1,50.

4.44 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент: 4,44.