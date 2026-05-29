прогноз на матч чемпионата мира, ставка за 2.49

В матче полуфинала чемпионата мира Канада встретится с Финляндией. Игра пройдет на «Свисс Лайф Арене» 30 мая. Начало матча — в 21:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Канада — Финляндия с коэффициентом для ставки за 2.49.

Канада

Путь к плей-офф: Канада завершила предварительный раунд на 1-й позиции в таблице группы В, набрав 20 очков и на 5+ пунктов обогнав прямых конкурентов.

Последние матчи: На групповой стадии Канада установила серию из семи побед подряд, которую завершила разгромом Словакии (5:1) и волевым результатом против Чехии (3:2).

В четвертьфинале команда Миши Донскова прикончила США (4:0). Вратарь «кленовых» Джет Гривз отразил 34 броска и оформил первый «сухарь» на чемпионате мира.

Не сыграют: У Канады потери отсутствуют.

Состояние команды: Канада на этом ЧМ выглядит безукоризненно. В подавляющем большинстве матчей «кленовым» и вовсе не требуется демонстрировать весь арсенал своих умений.

Ни в одном матче из восьми в Швейцарии команда Миши Донскова не проиграла. В пяти случаях результативность канадцев достигала отметки в 5 или более голов. В стольких же матчах североамериканцы не пропускали больше одной шайбы.

Финляндия

Путь к плей-офф: В семи турах общего этапа Финляндия заработала 18 очков, с которыми расположилась на 2-й строке в группе А, на 3 балла отстав от 1-й Швейцарии.

Последние матчи: На стартовом отрезке ЧМ Финляндия шла без поражений на протяжении шести матчей, завершив серию разгромом Австрии (5:2).

В заключительном туре команда Антти Пеннанена проиграла Швейцарии в битве за верхнюю строчку в таблице (2:4). В четвертьфинале финны спокойно разобрались с Чехией (4:1).

Не сыграют: Теуво Терявяйнен.

Состояние команды: По ходу турнира Финляндия демонстрирует уверенную игру, а крупная победа в первом раунде плей-офф усиливает позиции команды в контексте борьбы за медали.

В восьми матчах на этом турнире коллектив Антти Пеннанена дал всего одну осечку, тогда как в семи встречах неизменно побеждал, ни разу не пропуская больше 2 голов. В шести играх финны забивали 4 шайбы или более.

Статистика для ставок

Канада не проигрывает на протяжении 10 матчей кряду

Канада обыграла Финляндию в 4 личных встречах из 5 последних

Канада забивала 4 гола или более в 3 личных встречах из 5 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается букмекерами в 1.89, ничья — в 4.49, а победа Финляндии — в 3.53.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.72.

Прогноз: Канада на этом турнире сформировала мощный ресурс под борьбу за золото. Но финны на текущем этапе находятся в хорошей форме и играют достаточно уверенно, чтобы рассматривать их в контексте команды, способной дать бой «кленовым».

2.49 Финляндия победит с форой 0

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.49 на матч Канада — Финляндия принесёт чистый выигрыш 1490₽, общая выплата — 2490₽

Ставка: Финляндия победит с форой 0 за 2.49

Прогноз: Прагматичная игра с плотной обороной и минимумом атакующего риска стали визитной карточкой финнов в больших матчах. Именно за счет системной строгости команда Антти Пеннанена попытается остановить канадцев.

1.94 Тотал меньше 5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Канада — Финляндия позволит вывести на карту выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.94.