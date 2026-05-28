прогноз на матч третьего круга Ролан Гаррос, ставка за 2.62

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против чеха Якуба Меншика в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Де Минор — Меншик с коэффициентом для ставки за 2.62.

Де Минор

Алекс второй раз в карьере вышел в третий круг французского «Шлема».

Правда, на текущем турнире австралиец провел пока только один матч.

Во втором раунде Де Минор должен был встретиться с Александром Блоксом, который в последний момент снялся с турнира из-за травмы.

В первом круге Де Минор одержал победу над 159-й ракеткой мира Тоби Сэмюэлом — 6:4, 6:4, 6:2.

Алекс выиграл семь из 12-ти матчей на грунте в этом году.

На неделе перед «Ролан Гаррос» 27-летний австралиец дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Гамбурге.

При этом Де Минор не выиграл ни одного матча на «Мастерсах» в Мадриде и Риме, а на турнире в Барселоне уступил во втором круге Хамаду Меджедовичу.

Де Минор провел 29 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 19 побед и 10 поражений.

Меншик

Якуб впервые в карьере вышел в третий круг «Ролан Гаррос».

В первом раунде чешский теннисист одержал уверенную победу над французом Титуаном Дроге — 6:3, 6:2, 6:4.

Во втором круге у него был тяжелейший пятисетовый матч против аргентинца Мариано Навоне — 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6.

Сразу пятого сета Меншик долго не мог подняться с корта из-за усталости. К слову, матч против Навоне продолжался почти пять часов.

Меншик в этом году пока ни разу не выигрывал на грунте больше двух матчей подряд.

На «Мастерсе» в Риме он проиграл стартовом матче Алексею Попырину, а на «пятисотнике» в Гамбурге уступил во втором круге Игнасио Бусе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.28, победу Меншика букмекеры предлагают за 3.62.

Прогноз: скорее всего, Де Минор обыграет уставшего чеха, которого, к тому же, чересчур часто беспокоят травмы.

Также стоит обратить, что австралиец выиграл пять предыдущих матчей против Меншика.

