Норвежец Каспер Рууд сыграет против американца Томми Пола в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рууд — Пол с коэффициентом для ставки за 2.22.

Рууд

Каспер в первом раунде с трудом обыграл россиянина Романа Сафиуллина.

Вопреки ожиданиям, в этом матче норвежцу пришлось провести пять сетов — 6:2, 7:6, 5:7, 0:6, 6:2.

В третьем сете он упустил пять матчболов, а чуть позже перенес тепловой удар, из-за которого без борьбы отдал четвертую партию.

Несмотря на все опасения, во втором круге Рууд одержал уверенную победу над сербом Хамадом Меджедовичем — 6:3, 6:2, 6:4.

Рууд провел 19 матчей на грунте в текущем сезоне. На этом отрезке у него 14 побед и четыре поражений.

В середине мая Каспер дошел до финала на «Мастерсе» в Риме. В решающем матче он проиграл итальянцу Яннику Синнеру (4:6, 4:6). В остальных раундах его соперниками были Закари Свайда, Иржи Легечка, Лоренцо Музетти, Карен Хачанов и Лучано Дардери.

В 2022-м и 2023-м Рууд дошел до финала на «Ролан Гаррос», а в 2024-м — до полуфинала.

Пол

Томми третий год подряд прошел не менее двух раунда на французском «Шлеме».

В прошлом сезоне американец дошел до четвертьфинала, в котором проиграл Карлосу Алькарасу.

В первом круге текущего турнира Пол одержал волевую победу над австралийцем Ринки Хиджикатой — 4:6, 6:3, 7:5, 6:4.

Во втором раунде его соперником был итальянец Лоренцо Сонего — 6:3, 6:2, 6:4.

Пол выиграл 11 из 14-ти матчей на грунте в этом сезоне.

В начале апреля Томми выиграл домашний турнир в Хьюстоне, а на неделе перед «Ролан Гаррос» дошел до финала на «пятисотнике» в Гамбурге. Между этими турнирами 29-летний американец неудачно выступил на «Мастерсах» в Мадриде и Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.38, победу Пола букмекеры предлагают за 3.04.

Прогноз: ранее Рууд выиграл четыре из шести матчей против Томми. При этом почти все предыдущие встречи получились напряженными.

Вероятно, Пол навяжет борьбу, но при этом снова проиграет норвежскому теннисисту, который максимально быстро восстановился после изнурительной встречи с Сафиуллиным.

