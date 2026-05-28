Серб Новак Джокович сыграет против бразильца Жоао Фонсеки в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Фонсека — Джокович с коэффициентом для ставки за 2.34.

Фонсека

Жоао второй год подряд вышел в третий раунд на французском «Шлеме».

В прошлом сезоне бразилец не смог пройти эту стадию, проиграв британцу Джеку Дрейперу.

В первом круге текущего турнира Фонсека одержал уверенную победу над 241-й ракеткой мира Люкой Павловичем — 7:6, 6:4, 6:2.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Во втором раунде 19-летний теннисист совершил камбэк в матче против Дино Прижмича.

Фонсека отыгрался с 0-2 по сетам — 3:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:2.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Фонсека выиграл восемь из 14-ти матчей на грунте в этом году. Лучшим результатом латиноамериканца в этом году пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

Джокович

Новак тем временем 20-й год подряд вышел в третий круг «Ролан Гаррос».

В первом раунде сербский теннисист одержал волевую победу над Джованни Мпетши-Перрикаром.

Джокович проиграл первый сет, но в итоге совершил эффектный камбэк — 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.

Во втором круге 39-летний теннисист остановил еще одного представителя Франции — Валантена Руайе. В этом матче он тоже отдал сопернику один сет — 6:3, 6:2, 6:7, 6:3.

Джокович провел лишь один матч на грунте перед «Ролан Гаррос»: в начале мая Новак проиграл хорвату Дино Прижмичу на «Мастерсе» в Риме.

Всего в этом году Джокович сыграл 12 матчей (девять побед и три поражения). В январе он дошел до финала на Открытом чемпионате Австралии. В решающем матче Новак проиграл Карлосу Алькарасу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фонсеку в этом матче можно поставить за 2.49, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.53.

Прогноз: «Буду наслаждаться каждым моментом игры против кумира», — сказал бразилец перед матчем с Джоковичем.

«У него везде огромная поддержка бразильских болельщиков. Мне кажется, он игрок больших сцен. Ему нравятся такие события, нравятся вечерние матчи», — сказал серб перед встречей с Фонсекой.

После двух предыдущих матчей уже можно сделать вывод, что Джоковичу удалось как следует подготовиться к турниру. С выносливостью у него точно нет проблем, а в его случае это, по сути, самое главное. Тем более сейчас, когда в Париже стоит невыносимая жара.

Будет тяжело, но Джокович обыграет соперника, который в два раза младше и родился еще до того, как он взял свой первый титул ATP.

2.34 Победа Джоковича + тотал сетов больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.34 на матч Фонсека — Джокович принесёт чистый выигрыш 1340₽, общая выплата — 2340₽

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал сетов больше 3,5 за 2.34.