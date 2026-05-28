Испанец Рафаэль Ходар сыграет против американца Алекса Микельсена в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Микельсен — Ходар с коэффициентом для ставки за 2.38.
Микельсен
Алекс впервые в карьере вышел в третий раунд французского мэйджора.
В 2024-м и 2025-м американец не смог пройти первый раунд.
На этот раз Микельсен спокойно обыграл в стартовом матче представителя Казахстана Александра Шевченко — 6:2, 6:4, 6:2.
Во втором круге Микельсен одержал победу над Нишешем Басаваредди (7:6, 6:3, 3:6, 6:3), который в первом раунде остановил Тейлора Фрица.
Микельсен выиграл шесть из 12-ти матчей на грунте в текущем сезоне. При этом он пока не выигрывал на данном покрытии больше двух матчей подряд.
Как и в прошлом сезоне, свои лучшие результаты Алекс пока демонстрирует на харде (11 побед и семь поражений в этом году).
Ходар
Рафаэль тоже впервые вышел в третий круг «Ролан Гаррос».
Но здесь важно уточнить, что до этого сезона он вообще не играл на турнирах «Большого шлема».
В первом раунде Ходар разгромил американца Александра Ковачевича — 6:1, 6:0, 6:4.
Во втором матче 19-летний теннисист отдал один сет австралийцу Джеймсу Дакворту — 6:1, 6:7, 6:4, 7:5.
Ходар выиграл 17 из 20-ти матчей на харде в этом году.
В апреле испанец выиграл турнир в Марракеше, дошел до полуфинала в Барселоне и до четвертьфинала в Мадриде, а в мае добрался до четвертьфинала в Риме.
Всего в этом сезоне Ходар провел уже 45 матчей (35 побед, 10 поражений).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 4.25, победу Ходара букмекеры предлагают за 1.22.
Прогноз: американец, возможно, навяжет борьбу в отдельных партиях, но на большее ему вряд ли стоит рассчитывать. Ходара, как ни странно, уже можно назвать одним из скрытых фаворитов турнира.
Рекомендуемая ставка: победа Ходара в трех сетах за 2.38.