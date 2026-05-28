Сможет ли Ходар выйти в 1/8 финала «Ролан Гаррос»?

прогноз на матч третьего круга Ролан Гаррос, ставка за 2.38

Испанец Рафаэль Ходар сыграет против американца Алекса Микельсена в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Микельсен — Ходар с коэффициентом для ставки за 2.38.

Микельсен

Алекс впервые в карьере вышел в третий раунд французского мэйджора.

В 2024-м и 2025-м американец не смог пройти первый раунд.

На этот раз Микельсен спокойно обыграл в стартовом матче представителя Казахстана Александра Шевченко — 6:2, 6:4, 6:2.

Во втором круге Микельсен одержал победу над Нишешем Басаваредди (7:6, 6:3, 3:6, 6:3), который в первом раунде остановил Тейлора Фрица.

Микельсен выиграл шесть из 12-ти матчей на грунте в текущем сезоне. При этом он пока не выигрывал на данном покрытии больше двух матчей подряд.

Как и в прошлом сезоне, свои лучшие результаты Алекс пока демонстрирует на харде (11 побед и семь поражений в этом году).

Ходар

Рафаэль тоже впервые вышел в третий круг «Ролан Гаррос».

Но здесь важно уточнить, что до этого сезона он вообще не играл на турнирах «Большого шлема».

В первом раунде Ходар разгромил американца Александра Ковачевича — 6:1, 6:0, 6:4.

Во втором матче 19-летний теннисист отдал один сет австралийцу Джеймсу Дакворту — 6:1, 6:7, 6:4, 7:5.

Ходар выиграл 17 из 20-ти матчей на харде в этом году.

В апреле испанец выиграл турнир в Марракеше, дошел до полуфинала в Барселоне и до четвертьфинала в Мадриде, а в мае добрался до четвертьфинала в Риме.

Всего в этом сезоне Ходар провел уже 45 матчей (35 побед, 10 поражений).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 4.25, победу Ходара букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: американец, возможно, навяжет борьбу в отдельных партиях, но на большее ему вряд ли стоит рассчитывать. Ходара, как ни странно, уже можно назвать одним из скрытых фаворитов турнира.

Рекомендуемая ставка: победа Ходара в трех сетах за 2.38.

Рекомендуемая ставка: победа Ходара в трех сетах за 2.38.