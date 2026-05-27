прогноз на матч чемпионата мира, ставка за 1.91

В матче четвертьфинала чемпионата мира Норвегия встретится с Латвией. Игра пройдет на «Би-Си-Эф-Арене» 28 мая. Начало матча — в 21:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Норвегия — Латвия с коэффициентом для ставки за 1.91.

Норвегия

Путь к плей-офф: В семи турах группового раунда Норвегия набрала 15 очков, с которыми закрепилась на 2-м месте в таблице, на 2 зачетных балла опередив Чехию.

Последние матчи: Первая игра на этом ЧМ обернулась для Норвегии поражением от Словакии (1:2). Вскоре скандинавы одержали уверенные победы над Словенией (4:0) и Италией (4:0).

Эпичную встречу команда Петтера Торесена провела с Канадой 21 мая (5:6, от), после чего обыграла Швецию, Чехию (4:1), а также вырвала непростую победу у Дании (4:3, от).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: У Норвегии потерь нет.

Состояние команды: На стартовом отрезке чемпионата мира Норвегия продемонстрировала скандинавскую непреклонность и подарила главную сенсацию в группе В.

Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

Команда Петтера Торесена не стесняется играть в открытый темповой хоккей, предполагающий нацеленность на бросковую активность и силовую работу. В четырех матчах из семи норвежцы забивали не менее 4 голов.

Латвия

Путь к плей-офф: Латвийцы завершили групповой этап на 3-м месте с 12 очками на счету, на 1 турнирный пункт опередив сборную США.

Последние матчи: В четырех первых матчах Латвия потерпела три поражения — от Швейцарии (2:4), Австрии (1:3) и Финляндии (1:7), а единственную победу одержала 17 мая над Германией (2:0).

В заключительных турах бордовые достигли пика, обеспечив мощный рывок благодаря победе над США (4:2), за которой последовали разгромы Великобритании (6:0) и Венгрии (8:1).

Не сыграют: У Латвии потерь нет.

Состояние команды: Латвия стала главной сенсацией своей группы, сумев пробиться в четвертьфинал и сформировав лидерское трио после провального начала чемпионата.

Если отбросить две последние встречи против очевидных аутсайдеров, то только в одном матче из пяти команда Харийса Витолиньша забила больше 2 голов. Низкая атакующая работоспособность остается одной из самых острых проблем Латвии на дистанции.

Статистика для ставок

В 4 личных встречах из 5 последних была установлена ничья в основное время

Латвия обыграла Норвегию в 3 последних личных встречах

В 5 личных встречах из 6 последних было забито 4 или менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Норвегии оценивается букмекерами в 2.56, ничья — в 4.08, а победа Латвии — в 2.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.41, на тотал меньше 5.5 — за 1.50.

Прогноз: На общей стадии норвежцы продемонстрировали готовность вести борьбу с соперниками всех уровней — от равных себе до топов. В первом плей-офф матче команда Торесена способна выдать очередное высокое исполнение в атаке и снять с дистанции Латвию.

1.91 Норвегия победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.91 на матч Норвегия — Латвия позволит вывести на карту выигрыш 910₽, общая выплата — 1910₽

Ставка: Норвегия победит в матче за 1.91.

Прогноз: Ни разу на групповой стадии норвежцы не стеснялись проявлять агрессию в зоне атаки. И, как правило, это приносило результат. В четвертьфинале скандинавы покажут ровно то, что ранее работало по ходу этого турнира — темповую игру в чужой зоне.

1.90 Индивидуальный тотал Норвегии больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Норвегия — Латвия принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Индивидуальный тотал Норвегии больше 2.5 за 1.90.