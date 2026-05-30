прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос, ставка за 1.93

Румынка Сорана Кырстя сыграет против китаянки Сиюй Ван в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Кырстя — Ван с коэффициентом для ставки за 1.93.

Кырстя

Сорана третий раз в карьере добралась до 1/8 финала французского «Шлема».

Ее лучшим результатом в Париже пока остается выход в четвертьфинал в 2009 году.

На текущем турнире Кырстя до сих пор отдала соперницам в общей сложности лишь семь геймов.

В первом раунде 36-летняя теннисистка обыграла 17-летнюю представительницу Франции Ксению Ефремову — 6:3, 6:1.

Во втором круге Кырстя одержала победу над немкой Евой Лис — 6:3, 6:0.

В третьем раунде Сорана разгромила аргентинскую теннисистку Солану Сьерру со счетом 6:0, 6:0.

Кырстя выиграла 13 из 16-ти матчей на грунте в этом году. В середине мая она дошла до полуфинала на «тысячнике» в Риме, обыграв в третьем круге Арину Соболенко.

Ван

Сиюй впервые в карьере вышла в 1/8 финала на турнире «Большого шлема».

До сих пор ее лучшим результатом на этом уровне был выход в третий круг US Open в 2022 году.

В первом раунде Ван одержала победу над черногоркой Данкой Ковинич — 6:3, 6:1.

Во втором круге ее соперницей была Хейли Баптист, которая не смогла завершить матч из-за травмы колена. Американка снялась в первом сете при счете 5:4.

В третьем раунде китайская теннисистка остановила украинку Юлию Стародубцеву (6:3, 7:5), которая перед этим обыграла вторую ракетку мира Елену Рыбакину.

С учетом квалификации Ван провела в Париже уже шесть матчей. В решающем раунде отбора она обыграла представительницу Узбекистана Полину Кудерметову.

Ван выиграла 27 из 29-ти матчей в этом году. Правда, до «Ролан Гаррос» она ни разу в этом сезоне не играла на уровне основного тура.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кырстю в этом матче можно поставить за 1.18, победу Ван букмекеры предлагают за 4.70.

Прогноз: румынская теннисистка, скорее всего, уверенно подтвердит статус явной фаворитки. Есть ощущение, что Кырстя способна побороться даже за титул.

1.93 Победа Кырсти с форой по геймам (-5,5)

Рекомендуемая ставка: победа Кырсти с форой по геймам (-5,5) за 1.93.