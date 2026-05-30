В этом экспрессе рассмотрим игры российской Второй лиги, шведского Аллсвенскан и товарищеский матч. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Экспресс дня 31 мая с коэффициентом для ставки за 3.63.

«Текстильщик» — «Ленинградец»

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига

За три тура до конца чемпионата в зоне «Золото» Второй лиги чемпионата России по футболу ивановский «Текстильщик» занимает третье место — у команды 26 очков после 15 туров. В последнем матче «Текстильщик» выиграл в гостях у «Миасса» со счётом 1:0. Ранее команда победила «Велес» (2:1) также на выезде, а до этого потерпела поражение от «Волгаря» (1:2) в домашнем матче.

С января 2024 года команду тренирует Дмитрий Кириченко — бывший нападающий ЦСКА и сборной России. Состав у «Текстильщика» довольно средний: в основном это молодые игроки, среди которых почти нет известных футболистов.

«Ленинградец» преследует гораздо более амбициозные цели — перед клубом стоит жёсткая задача вернуться в Первую лигу. По бюджету и составу питерский клуб превосходит соперников в своей зоне. При этом руководство не щадит тренеров в случае серии неудачных матчей.

После двух разгромных поражений от «Сибири» (1:5) и «Машука» (0:5) — главный тренер Алексей Бага был отправлен в отставку. Перемены не принесли мгновенного успеха: под руководством бывшего защитника Алексея Шмарко «Ленинградец» одержал победу над «Калугой» (1:0) на выезде, но затем уступил «Волгарю» (0:1) дома. Сейчас «Ленинградец» идёт на втором месте с 27 очками и отстаёт от лидера, «Сибири», всего на одно очко. Для команды крайне важно не допустить поражения в предстоящем матче.

Наш прогноз: гости не проиграют за 1,64.

«Хэкен» — «Хаммарбю»

Футбол. Чемпионат Швеции. Аллсвенскан

«Хэкен» после 9 матчей занимает четвёртое место в чемпионате Швеции, набрав 17 очков. Команда делает ставку на молодых игроков — её стратегия включает последующую перепродажу талантливых футболистов.

В прошлом туре «Хэкен» сыграл вничью с «Эльфсборгом» (1:1) на выезде. До этого команда одержала важные победы: обыграла прошлогоднего чемпиона «Мьелльбю» (0:1) в гостях, а также «Мальмё» (3:2) дома, который два последних года далек от былого величия.

«Хаммарбю» — один из флагманов шведского футбола: клуб регулярно борется за первое место. Команда обладает солидным составом (по местным меркам) и хорошим финансированием. Главная звезда «Хаммарбю» — ветеран Наир Бесара. В 10 матчах он забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

Сейчас «Хаммарбю» занимает третье место, имея в активе 17 очков. Команда отстаёт на 1 очко от «Эльфсборга» и на 8 очков от неожиданного лидера турнира — «Сириуса».

В последних матчах «Хаммарбю» потерпел два поражения: уступил ГАИС в гостях (0:2), а затем проиграл дома АИК (1:2). Теперь команде важно реабилитироваться перед болельщиками.

Наш прогноз: победа «Хаммарбю» с форой 0 за 1,55.

Германия — Финляндия

Футбол. Товарищеский матч

Германия находится на заключительном этапе подготовки к стартующему вскоре чемпионату мира и команде осталось провести два товарищеских матча. Сначала будет Финляндия, а затем США.

Последний раз Германия играла в марте с Ганой (2:1) и Швейцарией (4:3). При Юлиане Нагельсмане немцы играют в атакующей манере, компенсируя недостаток забивного нападающего очень мощной полузащитой в лице Вирца, Хаверца и Мусиалы.

Сборная Финляндии на попала на мундиаль и сейчас находится в стадии небольшой перестройки. Второй год с командой работает датский специалист Якоб Фриис, который постепенно затеял омоложение.

В этот раз не вызваны в сборную ветераны Пукки и Ринг. Фактически сейчас в составе есть только две известные фигуры: вратарь Градецкий и нападающий Похьянпало. Последний раз Финляндия играла в марте и тогда уступила Кабо-Верде (1:2), а ранее победила Новую Зеландию (2:0).

Наш прогноз: тотал больше 3 за 1,43.

