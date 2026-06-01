Андреева снова проиграет в четвертьфинале Ролан Гаррос?

прогноз на матч 1/4 финала Ролан Гаррос, ставка за 2.10

Россиянка Мирра Андреева сыграет против румынки Сораны Кырсти в четвертьфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 2 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Андреева — Кырстя с коэффициентом для ставки за 2.10.

Андреева

Мирра третий год подряд вышла в четвертьфинал французского «Шлема».

В прошлом сезоне она не смогла пройти эту стадию, сенсационно проиграв француженке Лоис Буассон.

В первом раунде текущего турнира Андреева одержала уверенную победу над француженкой Фионой Ферро — 6:3, 6:3.

Во втором круге, вопреки ожиданиям, она отдала сет испанке Марине Бассольс — 3:6, 6:1, 6:1.

В третьем раунде Андреева выиграла у чешки Мари Боузковой (6:4, 6:2), а в 1/8 финала — у швейцарки Джил Тайхман (6:3, 6:2).

Андреева выиграла 19 из 22 матчей на грунте в этом сезоне.

В апреле Мирра выиграла «пятисотник» в Линце и дошла до полуфинала в Штутгарте.

В начале мая Андреева остановилась в шаге от титула на «тысячнике» в Мадриде. В решающем матче она проиграла украинке Марте Костюк. На турнире в Риме 19-летняя россиянка уступила в четвертьфинале Кори Гауфф.

Андреева выиграла 33 из 42 матчей в этом году.

Кырстя

Сорана вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос второй раз в карьере и впервые с 2009 года.

На текущем турнире она до сих пор не проиграла ни одного сета.

В первом раунде 36-летняя теннисистка обыграла 17-летнюю представительницу Франции Ксению Ефремову — 6:3, 6:1.

Во втором круге Кырстя одержала победу над немкой Евой Лис — 6:3, 6:0.

В третьем раунде румынка разгромила аргентинскую теннисистку Солану Сьерру со счетом 6:0, 6:0.

В 1/8 финала Кырстя выиграла у китаянки Сиюй Ван — 6:3, 7:6.

Кырстя выиграла 14 из 17-ти матчей на грунте в этом году. В середине мая она дошла до полуфинала на «тысячнике» в Риме, обыграв в третьем круге Арину Соболенко.

Также стоит обратить, что в текущем сезоне Сорана выиграла 31 из 39 матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.54, победу Кырсти букмекеры предлагают за 2.56.

Прогноз: матч против опытнейшей Кырсти, которая внезапно проводит лучший сезон в карьере, станет первой по-настоящему серьезной проверкой для российской теннисистки. Оптимальной в данном случае будет ставка без учета исхода. Андрееву ждет тяжелейший матч.

2.10 Тотал геймов больше 22,5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Андреева — Кырстя позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.10