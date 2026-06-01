Украинки Элина Свитолина и Марта Костюк встретятся в четвертьфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 2 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Свитолина — Костюк с коэффициентом для ставки за 2.03.
Свитолина
Элина второй год подряд и шестой раз в карьере вышла в четвертьфинал французского «Шлема».
На данный момент это ее лучший результат в Париже. В прошлом году украинка проиграла на этой стадии Иге Свентек.
В первом круге текущего турнира Свитолина одержала волевую победу над венгеркой Анной Бондар — 3:6, 6:1, 7:6.
Во втором раунде украинская теннисистка разгромила испанку Кайтлин Кеведо — 6:0, 6:4.
В третьем круге она спокойно обыграла немку Тамару Корпач — 6:2, 6:3.
В 1/8 финала Свитолина совершила камбэк в матче против швейцарки Белинды Бенчич — 4:6, 6:4, 6:0.
Победная серия Свитолиной составляет десять матчей.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
В середине мая Элина стала чемпионкой турнира в Риме. На итальянском «тысячнике» она обыграла трех соперниц из топ-5 — Елену Рыбакину, Игу Свентек и Кори Гауфф.
Костюк
Марта второй раз в карьере вышла в четвертьфинал на турнире «Большого шлема».
В первом круге текущего турнира она одержала победу над представительницей Испании Оксаной Селехметьевой — 6:2, 6:3.
Во втором раунде ее соперницей была американка Кэти Волынец — 6:7, 6:3, 6:3.
В третьем круге Костюк обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич — 6:4, 6:3.
В 1/8 финала Марта остановила четырехкратную чемпионку Ролан Гаррос Игу Свентек — 7:5, 6:1.
Текущая победная серия 23-летней украинки составляет уже 16 матчей.
В середине апреля Костюк выиграла грунтовый турнир WTA 250 в Рауне (Франция). Но главным сюрпризом стала, конечно же, ее победа в Риме.
На «тысячнике» в Вечном городе она обыграла Юлию Путинцеву, Джессику Пегулу, Кэти Макнелли, Линду Носкову, Анастасию Потапову и Мирру Андрееву (6:3, 7:5).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 2.09, победу Костюк букмекеры предлагают за 1.78.
Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 1-1. При этом Элина одержала свою пока что единственную победу над Мартой еще в 2018 году, когда сопернице было 15 лет. В 2024-м Костюк взяла реванш, обыграв Свитолину на харде в Торонто.
Скорее всего, украинки проведут один из самых напряженных матчей турнира. Здесь будет максимально нервная борьба за место в полуфинале.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.03.