Костюк и Свитолина устроят триллер в четвертьфинале Ролан Гаррос

прогноз на матч 1/4 финала Ролан Гаррос, ставка за 2.03

Украинки Элина Свитолина и Марта Костюк встретятся в четвертьфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 2 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Свитолина — Костюк с коэффициентом для ставки за 2.03.

Свитолина

Элина второй год подряд и шестой раз в карьере вышла в четвертьфинал французского «Шлема».

На данный момент это ее лучший результат в Париже. В прошлом году украинка проиграла на этой стадии Иге Свентек.

В первом круге текущего турнира Свитолина одержала волевую победу над венгеркой Анной Бондар — 3:6, 6:1, 7:6.

Во втором раунде украинская теннисистка разгромила испанку Кайтлин Кеведо — 6:0, 6:4.

В третьем круге она спокойно обыграла немку Тамару Корпач — 6:2, 6:3.

В 1/8 финала Свитолина совершила камбэк в матче против швейцарки Белинды Бенчич — 4:6, 6:4, 6:0.

Победная серия Свитолиной составляет десять матчей.

В середине мая Элина стала чемпионкой турнира в Риме. На итальянском «тысячнике» она обыграла трех соперниц из топ-5 — Елену Рыбакину, Игу Свентек и Кори Гауфф.

Костюк

Марта второй раз в карьере вышла в четвертьфинал на турнире «Большого шлема».

В первом круге текущего турнира она одержала победу над представительницей Испании Оксаной Селехметьевой — 6:2, 6:3.

Во втором раунде ее соперницей была американка Кэти Волынец — 6:7, 6:3, 6:3.

В третьем круге Костюк обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич — 6:4, 6:3.

В 1/8 финала Марта остановила четырехкратную чемпионку Ролан Гаррос Игу Свентек — 7:5, 6:1.

Текущая победная серия 23-летней украинки составляет уже 16 матчей.

В середине апреля Костюк выиграла грунтовый турнир WTA 250 в Рауне (Франция). Но главным сюрпризом стала, конечно же, ее победа в Риме.

На «тысячнике» в Вечном городе она обыграла Юлию Путинцеву, Джессику Пегулу, Кэти Макнелли, Линду Носкову, Анастасию Потапову и Мирру Андрееву (6:3, 7:5).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 2.09, победу Костюк букмекеры предлагают за 1.78.

Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 1-1. При этом Элина одержала свою пока что единственную победу над Мартой еще в 2018 году, когда сопернице было 15 лет. В 2024-м Костюк взяла реванш, обыграв Свитолину на харде в Торонто.

Скорее всего, украинки проведут один из самых напряженных матчей турнира. Здесь будет максимально нервная борьба за место в полуфинале.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.03.