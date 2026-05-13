Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против бельгийца Рафаэля Коллиньона во втором круге «челленджера» в Бордо (Франция). Матч пройдет 14 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Коллиньон — Шевченко с коэффициентом для ставки за 2.15.

Коллиньон

Рафаэль в первом раунде разгромил француза Жоффрея Бланкано — 6:2, 6:1.

Победная серия бельгийского теннисиста теперь составляет шесть матчей.

В первой половине апреля Коллиньон выиграл «челленджер» в Монце (Италия). В финале его соперником был хорват Дино Прижмич, который на прошлой неделе обыграл Новака Джоковича на «Мастерсе» в Риме.

Коллиньону пришлось пропустить «тысячники» в Мадриде и Риме из-за травмы.

В этом сезоне 24-летний бельгиец провел 27 матчей. На этом отрезке у него 21 победа и шесть поражений.

Шевченко

Александр в первом круге одержал победу над французом Юго Гастоном — 6:1, 3:6, 6:1.

Шевченко выиграл шесть из 12-ти матчей на грунте этой весной.

После «Мастерса» в Майами, на котором он выиграл два матча, представитель Казахстана еще ни разу не проходил дальше второго раунда.

На «тысячнике» в Риме Шевченко проиграл на этой стадии россиянину Карену Хачанову (4:6, 4:6).

Перед этим он уступил китайцу Ибину У во втором круге «челленджера» в Экс-ан-Провансе (Франция).

В текущем сезоне Шевченко провел 34 матча (17 побед, 17 поражений).

Коэффициенты букмекеров: на Коллиньона в этом матче можно поставить за 1.46, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.49.

Прогноз: в январе Саша проиграл бельгийцу на харде в Брисбене со счетом 5:7, 4:6.

Вероятно, Коллиньон снова остановит Шевченко, причем уверенно, с большой разницей в счете.

Рекомендуемая ставка: победа Коллиньона в двух сетах за 2.15.