прогноз на матч турнира в Риме

Американка Кори Гауфф сыграет против румынки Сораны Кырсти в полуфинале турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 14 мая, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Кырстя — Гауфф с коэффициентом для ставки за 2.81.

Кырстя

Сорана четвертый раз в карьере вышла в полуфинал на уровне WTA 1000.

Румынская теннисистка преподнесла главную сенсацию турнира, обыграв в третьем круге Арину Соболенко.

Более того, Кырстя совершила камбэк в матче против первой ракетки мира — 2:6, 6:3, 7:5.

В первом матче 36-летняя теннисистка разгромила немку Татьяну Марию — 6:2, 6:0.

В 1/8 финала она одержала уверенную победу над чешкой Линдой Носковой — 6:2, 6:4.

В четвертьфинале Кырстя остановила представительницу Латвии Алену Остапенко — 6:1, 7:6.

В текущем сезоне Сорана провела 34 матча. На этом отрезке у нее 27 побед и семь поражений.

В начале года Кырстя сообщила, что этот сезон станет последним в ее карьере.

Гауфф

Кори третий раз подряд вышла в четвертьфинал римского «тысячника».

В прошлом году американка добралась до финала на римском «тысячнике», а в 2024-м — до полуфинала.

Гауфф тоже пропускала первый раунд, а во втором одержала победу над чешкой Терезой Валентовой — 6:3, 6:4.

В третьем круге у нее был тяжелейший матч против аргентинки Соланы Сьерры — 5:7, 6:0, 6:4. В решающем сете Коко отыгралась со счета 0:3.

В четвертом раунде действующая чемпионка Ролан Гаррос совершила камбэк в матче против Ивы Йович — 5:7, 7:5, 6:2. Во втором сете при счете 3:5 она спасла матчбол.

В четвертьфинале Гауфф выиграла у Мирры Андреевой — 4:6, 6:2, 6:4. Кори продлила серию побед над россиянкой до пяти матчей.

На недавнем «тысячнике» в Мадриде 22-летняя теннисистка проиграла в 1/8 финала Линде Носковой. На «пятисотнике» в Штутгарте Гауфф после уверенной победы над Людмилой Самсоновой уступила Каролине Муховой.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кырстю в этом матче можно поставить за 2.81, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.43.

Прогноз: Кырстя после сенсационной победы над Соболенко заявила, что останется в туре еще на один сезон, если выиграет «тысячник» в Риме.

Сложно сказать, шутила она или говорила вполне серьезно, но есть ощущение, что так и будет. Румынка чересчур хорошо играет на этом турнире.

В конце апреля Сорана уступила Коко в третьем круге турнира в Мадриде со счетом 6:4, 5:7, 1:6. Она точно способна взять реванш.

