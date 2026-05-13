Испанец Рафаэль Ходар сыграет против итальянца Лучано Дардери в четвертьфинале «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 13 мая, начало — в 21:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Ходар — Дардери с коэффициентом для ставки за 1.99.
Ходар
Рафаэль вышел в четвертьфинал на втором «тысячнике» подряд.
На турнире в Мадриде испанец не смог пройти эту стадию, проиграв итальянцу Яннику Синнеру (2:6, 6:7).
На текущем турнире Ходар пропускал первый круг, а во втором обыграл португальца Нуну Боржеша — 7:6, 6:4.
После этого у 19-летнего теннисиста был сложный матч против итальянца Маттео Арнальди — 6:1, 4:6, 6:3.
В 1/8 финала Ходар одержал уверенную победу над американцем Лернером Тьеном — 6:1, 6:4.
Ходар выиграл 15 из 17-ти последних матчей. Перед «Мастерсом» в Мадриде он выиграл турнир в Марракеше и дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Барселоне.
Дардери
Лучано впервые в карьере вышел в четвертьфинал на уровне ATP 1000.
Итальянец стал автором одной из главных сенсаций турнира, обыграв в 1/8 финала Сашу Зверева.
Дардери совершил камбэк в матче с третьей ракеткой мира — 1:6, 7:6, 6:0.
Во втором сете при счете 4:5 Дардери не позволил немцу подать на матч, а на тай-брейке спас четыре матчбола.
В первом матче Дардери выиграл у немца Янника Ханфмана (6:4, 6:4), после чего одержал волевую победу над американцем Томми Полом (3:6, 6:3, 6:2).
Дардери выиграл три матча подряд впервые с конца февраля, когда он дошел до финала на турнире в Сантьяго.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ходара в этом матче можно поставить за 1.38, победу Дардери букмекеры предлагают за 3.04.
Прогноз: очевидно, что итальянец на кураже после невероятной победы над Зверевым, но даже после такого все равно нет сомнений, что он проиграет стремительно прогрессирующему испанцу.
Рекомендуемая ставка: победа Ходара в двух сетах за 1.99.