Испанец Рафаэль Ходар сыграет против итальянца Лучано Дардери в четвертьфинале «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 13 мая, начало — в 21:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Ходар — Дардери с коэффициентом для ставки за 1.99.

Ходар

Рафаэль вышел в четвертьфинал на втором «тысячнике» подряд.

На турнире в Мадриде испанец не смог пройти эту стадию, проиграв итальянцу Яннику Синнеру (2:6, 6:7).

На текущем турнире Ходар пропускал первый круг, а во втором обыграл португальца Нуну Боржеша — 7:6, 6:4.

После этого у 19-летнего теннисиста был сложный матч против итальянца Маттео Арнальди — 6:1, 4:6, 6:3.

В 1/8 финала Ходар одержал уверенную победу над американцем Лернером Тьеном — 6:1, 6:4.

Ходар выиграл 15 из 17-ти последних матчей. Перед «Мастерсом» в Мадриде он выиграл турнир в Марракеше и дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Барселоне.

Дардери

Лучано впервые в карьере вышел в четвертьфинал на уровне ATP 1000.

Итальянец стал автором одной из главных сенсаций турнира, обыграв в 1/8 финала Сашу Зверева.

Дардери совершил камбэк в матче с третьей ракеткой мира — 1:6, 7:6, 6:0.

Во втором сете при счете 4:5 Дардери не позволил немцу подать на матч, а на тай-брейке спас четыре матчбола.

В первом матче Дардери выиграл у немца Янника Ханфмана (6:4, 6:4), после чего одержал волевую победу над американцем Томми Полом (3:6, 6:3, 6:2).

Дардери выиграл три матча подряд впервые с конца февраля, когда он дошел до финала на турнире в Сантьяго.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ходара в этом матче можно поставить за 1.38, победу Дардери букмекеры предлагают за 3.04.

Прогноз: очевидно, что итальянец на кураже после невероятной победы над Зверевым, но даже после такого все равно нет сомнений, что он проиграет стремительно прогрессирующему испанцу.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Ходар — Дардери позволит вывести на карту выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Рекомендуемая ставка: победа Ходара в двух сетах за 1.99.