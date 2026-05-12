Полька Ига Свентек сыграет против американки Джессики Пегулы в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 13 мая, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Пегула — Свентек с коэффициентом для ставки за 1.92.

Пегула

Джессика четвертый раз в сезоне вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000.

Американка выиграла «тысячник» в Дубае, а Индиан-Уэллс и Майами уступила на стадии 1/4 финала Елене Рыбакиной.

На текущем турнире Пегула пока не проиграла ни одного сета.

Во втором круге она разгромила Зейнеп Сонмез — 6:4, 6:0.

В третьем раунде Пегула не отдала ни одного гейма швейцарке Ребеке Машаровой — 6:0, 6:0.

В 1/8 финала Джессика одержала победу над представительницей Австрии Анастасией Потаповой — 7:6, 6:2.

Пегула выиграла девять из десяти последних матчей на грунте. В начале апреля она стала чемпионкой «пятисотника» в Чарлстоне.

Свентек

Ига пятый раз вышла в четвертьфинал «тысячника» в Риме.

Польская теннисистка трижды выигрывала турнир в Риме — в 2021, 2022 и 2024 году.

Свентек тоже пропускала первый круг, а во втором ей противостояла Кэти Макнелли.

Вопреки ожиданиям, ей понадобился дополнительный сет в матче против американки — 6:1, 6:7, 6:3.

Зато в третьем круге Свентек разгромила итальянку Элизабетту Коччаретто — 6:1, 6:0.

В 1/8 финала, вопреки ожиданиям, третья ракетка мира одержала убедительную победу над Наоми Осакой — 6:2, 6:1.

Свентек выиграла пять из семи матчей на грунте этой весной.

На «тысячнике» в Мадриде Ига не смогла завершить из-за плохого самочувствия матч третьего круга против Энн Ли, а на «пятисотнике» в Штутгарте она проиграла в четвертьфинале россиянке Мирре Андреевой.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 2.74, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.45.

Прогноз: Ига ведет 6-5 в противостоянии с Джессикой. При этом два предыдущих матча между ними завершились победами американки.

Вероятно, Пегула как минимум создаст интригу и заставит соперницу нервничать. Ставка без учета исхода будет оптимальным вариантом.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.