Итальянцы Янник Синнер и Андреа Пеллегрино встретятся в 1/8 финала «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 12 мая, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Синнер — Пеллегрино с коэффициентом для ставки за 2.12.
Синнер
Янник пропускал первый круг, а во втором одержал победу над Себастьяном Офнером — 6:3, 6:4.
В третьем раунде итальянец разгромил представителя Австралии Алексея Попырина — 6:2, 6:0.
Победная серия Синнера теперь составляет 25 матчей. На этом отрезке он проиграл лишь два сета.
Кроме того, его победная серия на уровне ATP 1000 достигла 30 матчей. Синнер обошел по этому показателю Роджера Федерера. Больше только у Новака Джоковича (31).
Синнер — чемпион пяти предыдущих «тысячников». В конце прошлого сезона он выиграл «Мастерс» в Париже, а в текущем стал победителем турниров в Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло и Мадриде.
В прошлом году Синнер проиграл Карлосу Алькарасу в финале «Мастерса» в Риме. На этот раз испанец пропускает турнир в Вечном городе из-за травмы запястья.
Пеллегрино
Андреа впервые в карьере играет в основной сетке турнира на уровне выше ATP 250.
Эту неделю 29-летний итальянец проводит в статусе 155-й ракетки мира.
Пеллегрино пробился в основную сетку через квалификацию, обыграв француза Юго Гастона и испанца Мартина Ландалусе.
В первом круге Пеллегрино одержал победу над соотечественником Лукой Нарди — 4:6, 6:3, 6:3.
Во втором раунде его соперником был Артур Фис, который не смог завершить матч из-за травмы. Француз снялся в первом сете при счете 4:0 в пользу итальянца.
В третьем круге Пеллегрино обыграл американца Фрэнсиса Тиафо — 7:6, 6:1.
До «Мастерса» в Риме лучшим результатом Андреа в этом году был выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Сантьяго.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в этом матче букмекеры предлагают поставить на исход только с учетом форы.
Прогноз: очевидно, что сам факт встречи с Синнером на корте уже является большой удачей для Пеллегрино. Ну а главная интрига заключается в том, отдаст ли Янник соотечественнику хотя бы несколько геймов.
Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-7,5) за 2.12.