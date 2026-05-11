прогноз на матч турнира в Риме, ставка за 2.12

Итальянцы Янник Синнер и Андреа Пеллегрино встретятся в 1/8 финала «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 12 мая, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Синнер — Пеллегрино с коэффициентом для ставки за 2.12.

Синнер

Янник пропускал первый круг, а во втором одержал победу над Себастьяном Офнером — 6:3, 6:4.

В третьем раунде итальянец разгромил представителя Австралии Алексея Попырина — 6:2, 6:0.

Победная серия Синнера теперь составляет 25 матчей. На этом отрезке он проиграл лишь два сета.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Кроме того, его победная серия на уровне ATP 1000 достигла 30 матчей. Синнер обошел по этому показателю Роджера Федерера. Больше только у Новака Джоковича (31).

Синнер — чемпион пяти предыдущих «тысячников». В конце прошлого сезона он выиграл «Мастерс» в Париже, а в текущем стал победителем турниров в Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло и Мадриде.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Синнер проиграл Карлосу Алькарасу в финале «Мастерса» в Риме. На этот раз испанец пропускает турнир в Вечном городе из-за травмы запястья.

Пеллегрино

Андреа впервые в карьере играет в основной сетке турнира на уровне выше ATP 250.

Эту неделю 29-летний итальянец проводит в статусе 155-й ракетки мира.

Пеллегрино пробился в основную сетку через квалификацию, обыграв француза Юго Гастона и испанца Мартина Ландалусе.

В первом круге Пеллегрино одержал победу над соотечественником Лукой Нарди — 4:6, 6:3, 6:3.

Во втором раунде его соперником был Артур Фис, который не смог завершить матч из-за травмы. Француз снялся в первом сете при счете 4:0 в пользу итальянца.

В третьем круге Пеллегрино обыграл американца Фрэнсиса Тиафо — 7:6, 6:1.

До «Мастерса» в Риме лучшим результатом Андреа в этом году был выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Сантьяго.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в этом матче букмекеры предлагают поставить на исход только с учетом форы.

Прогноз: очевидно, что сам факт встречи с Синнером на корте уже является большой удачей для Пеллегрино. Ну а главная интрига заключается в том, отдаст ли Янник соотечественнику хотя бы несколько геймов.

2.12 Победа Синнера с форой по геймам (-7,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч Синнер — Пеллегрино позволит вывести на карту выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-7,5) за 2.12.