Россиянка Мирра Андреева сыграет против американки Кори Гауфф в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Гауфф — Андреева с коэффициентом для ставки за 2.62.

Гауфф

Кори третий раз подряд вышла в четвертьфинал римского «тысячника».

В прошлом году американка добралась до финала на римском «тысячнике», а в 2024-м — до полуфинала.

Гауфф пропускала первый раунд, а во втором одержала победу над чешкой Терезой Валентовой — 6:3, 6:4.

В третьем круге у нее был тяжелейший матч против аргентинки Соланы Сьерры — 5:7, 6:0, 6:4. В решающем сете Коко отыгралась со счета 0:3.

В четвертом раунде Гауфф совершила камбэк в матче против Ивы Йович — 5:7, 7:5, 6:2. Во втором сете при счете 3:5 она спасла матчбол.

На недавнем «тысячнике» в Мадриде 22-летняя теннисистка проиграла в 1/8 финала Линде Носковой. На «пятисотнике» в Штутгарте Гауфф после уверенной победы над Людмилой Самсоновой уступила Каролине Муховой.

Андреева

Мирра второй год подряд вышла в четвертьфинал на турнире в Риме.

В 2025-м она не смогла пройти эту стадию, проиграв как раз Кори Гауфф.

Андреева тоже пропускала первый раунд, а во втором разгромила Антонию Ружич — 6:1, 6:0.

В третьем круге, вопреки ожиданиям, 19-летняя теннисистка отдала сет швейцарке Виктории Голубич — 6:1, 4:6, 6:0.

В 1/8 финала Андреева одержала победу над бельгийкой Элизой Мертенс — 6:3, 6:3.

Андреева выиграла 15 из 17 последних матчей.

В начале мая Мирра дошла до финала на «тысячнике» в Мадриде. В решающем матче она проиграла украинке Марте Костюк (3:6, 5:7).

В этом году Андреева провела уже 37 матчей. На этом отрезке у нее 29 побед и восемь поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 2.10, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: Мирра ранее ни разу не обыгрывала американку. Более того, Гауфф ведет 4-0 в противостоянии с российской теннисисткой.

В прошлом году Андреева дважды уступила Гауфф на грунте — сначала в Мадриде, а потом в Риме. В обоих случаях на стадии 1/4 финала.

Несмотря на то, что она не лучшим образом провела предыдущие матчи против Коко, считаем, что на этот раз Андреева одержит победу. В этом сезоне соперница проводит грунтовый отрезок не так убедительно, как в прошлом.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой в двух сетах за 2.62.