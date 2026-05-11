прогноз на матч турнира в Риме, ставка за 1.92

Американец Лернер Тьен сыграет против испанца Рафаэля Ходара в 1/8 финала «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Ходар — Тьен с коэффициентом для ставки за 1.92.

Ходар

Рафаэль вышел в четвертый раунд на втором «Мастерсе» подряд.

В Мадриде испанец обыграл на этой стадии чеха Вита Копршиву, после чего уступил в 1/4 финала Яннику Синнеру (2:6, 6:7).

Ходар попал в список сеяных на турнире в Риме. В текущей версии рейтинга он занимает 34-е место.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В первом матче 19-летний теннисист обыграл португальца Нуну Боржеша — 7:6, 6:4.

После этого у Ходара был сложный матч против итальянца Маттео Арнальди — 6:1, 4:6, 6:3.

Прогнозы на теннис

Ходар выиграл 14 из 16-ти последних матчей. Перед «Мастерсом» в Мадриде он выиграл турнир в Марракеше и дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Барселоне.

Тьен

Лернер четвертый раз в карьере вышел в 1/8 финала на уровне ATP 1000.

Американец пропускал первый раунд, а во втором разгромил Дамира Джумхура — 6:2, 6:1.

В третьем круге Тьен одержал волевую победу над представителем Казахстана Александром Бубликом — 4:6, 6:3, 7:5.

Стоит обратить внимание, что у Тьена пока отрицательный баланс на грунте на уровне ATP — четыре победы и восемь поражений.

В текущем сезоне он провел пока лишь пять матчей на этом покрытии.

На домашнем «пятисотнике» в Хьюстоне 20-летний теннисист обыграл Нишеша Басаваредди, после чего уступил Роману Адресу Бурручаге. На «Мастерсе» в Мадриде он проиграл парагвайцу Адольфо Вальехо.

Тьен занимает 21-е место в текущей версии рейтинга ATP. Американец приблизился к дебюту в топ-20 благодаря успешным выступлениям на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ходара в этом матче можно поставить за 1.27, победу Тьена букмекеры предлагают за 3.74.

Прогноз: в конце прошлого года Рафаэль сенсационно обыграл Лернера на молодежном Итоговом турнире. На этот раз победа испанца над американцем вряд ли кого-то удивит. Более того, не исключено, что Ходар выиграет с разгромным счетом.

1.92 Победа Ходара с форой по геймам (-4,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Ходар — Тьен позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Ходара с форой по геймам (-4,5) за 1.92.