Американец Лернер Тьен сыграет против испанца Рафаэля Ходара в 1/8 финала «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Ходар — Тьен с коэффициентом для ставки за 1.92.
Ходар
Рафаэль вышел в четвертый раунд на втором «Мастерсе» подряд.
В Мадриде испанец обыграл на этой стадии чеха Вита Копршиву, после чего уступил в 1/4 финала Яннику Синнеру (2:6, 6:7).
Ходар попал в список сеяных на турнире в Риме. В текущей версии рейтинга он занимает 34-е место.
В первом матче 19-летний теннисист обыграл португальца Нуну Боржеша — 7:6, 6:4.
После этого у Ходара был сложный матч против итальянца Маттео Арнальди — 6:1, 4:6, 6:3.
Ходар выиграл 14 из 16-ти последних матчей. Перед «Мастерсом» в Мадриде он выиграл турнир в Марракеше и дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Барселоне.
Тьен
Лернер четвертый раз в карьере вышел в 1/8 финала на уровне ATP 1000.
Американец пропускал первый раунд, а во втором разгромил Дамира Джумхура — 6:2, 6:1.
В третьем круге Тьен одержал волевую победу над представителем Казахстана Александром Бубликом — 4:6, 6:3, 7:5.
Стоит обратить внимание, что у Тьена пока отрицательный баланс на грунте на уровне ATP — четыре победы и восемь поражений.
В текущем сезоне он провел пока лишь пять матчей на этом покрытии.
На домашнем «пятисотнике» в Хьюстоне 20-летний теннисист обыграл Нишеша Басаваредди, после чего уступил Роману Адресу Бурручаге. На «Мастерсе» в Мадриде он проиграл парагвайцу Адольфо Вальехо.
Тьен занимает 21-е место в текущей версии рейтинга ATP. Американец приблизился к дебюту в топ-20 благодаря успешным выступлениям на харде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ходара в этом матче можно поставить за 1.27, победу Тьена букмекеры предлагают за 3.74.
Прогноз: в конце прошлого года Рафаэль сенсационно обыграл Лернера на молодежном Итоговом турнире. На этот раз победа испанца над американцем вряд ли кого-то удивит. Более того, не исключено, что Ходар выиграет с разгромным счетом.
Рекомендуемая ставка: победа Ходара с форой по геймам (-4,5) за 1.92.