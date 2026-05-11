Полька Ига Свентек сыграет против японки Наоми Осаки в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 11 мая, начало — в 19:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Осака — Свентек с коэффициентом для ставки за 3.44.

Осака

Наоми пропускала первый круг, а во втором у нее был сложный матч против Евы Лис.

Японке пришлось провести три сета против немецкой теннисистки — 6:4, 4:6, 6:3.

В третьем раунде Осака разгромила россиянку Диану Шнайдер — 6:1, 6:2. Это ее первая в сезоне победа над соперницей из топ-20.

На недавнем турнире в Мадриде экс-первая ракетка мира дошла до четвертого раунда.

В столице Испании Осака обыграла Камилу Осорио и Ангелину Калинину, после чего уступила Арине Соболенко (6:7, 6:3, 6:2).

В этом году Осака провела пока лишь 13 матчей. Сейчас у нее восемь побед и четыре поражения.

Свентек

Ига тоже не играла в первом раунде, а во втором ей противостояла Кэти Макнелли.

Вопреки ожиданиям, польской теннисистке понадобился дополнительный сет в матче против американки — 6:1, 6:7, 6:3.

Зато в третьем круге Свентек разгромила итальянку Элизабетту Коччаретто — 6:1, 6:0.

На «тысячнике» в Мадриде Свентек не смогла завершить из-за плохого самочувствия матч третьего круга против Энн Ли.

На «пятисотнике» в Штутгарте Ига проиграла в четвертьфинале россиянке Мирре Андреевой.

Свентек трижды выигрывала турнир в Риме — в 2021, 2022 и 2024 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Осаку в этом матче можно поставить за 3.44, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.31.

Прогноз: главной проблемой Иги стала потеря уверенности, причем теперь это можно заметить даже в матчах против соперниц, которых она ранее обыгрывала почти с закрытыми глазами. Вероятно, Осака сможет удивить польскую теннисистку.

Рекомендуемая ставка: победа Осаки за 3.44.