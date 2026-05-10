Россиянка Мирра Андреева сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Мертенс — Андреева с коэффициентом для ставки за 2.09.
Мертенс
Элиза второй год подряд вышла в четвертый раунд римского «тысячника».
В 2025-м бельгийская теннисистка не смогла пройти эту стадию, проиграв Диане Шнайдер.
Мертенс пропускала первый круг, а во втором одержала уверенную победу над венгеркой Панной Удварди — 6:4, 6:2.
В третьем раунде Мертенс остановила прошлогоднюю чемпионку римского турнира Жасмин Паолини — 4:6, 7:6, 6:3.
Элиза впервые в сезоне выиграла два матча подряд на грунте.
Лучшим результатом Мертенс в этом году пока остается выход в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии.
Андреева
Мирра тоже второй год подряд вышла в 1/8 финала турнира в Риме.
В прошлом сезоне россиянка обыграла на этой стадии датчанку Клару Таусон.
Как и Мертенс, Андреева пропускала первый раунд, а во втором разгромила Антонию Ружич — 6:1, 6:0.
В третьем круге, вопреки ожиданиям, 19-летняя теннисистка отдала сет швейцарке Виктории Голубич — 6:1, 4:6, 6:0.
Андреева выиграла 14 из 16 последних матчей.
На прошлой неделе Мирра дошла до финала на «тысячнике» в Мадриде. В решающем матче она проиграла украинке Марте Костюк (3:6, 5:7).
В апреле Андреева выиграла «пятисотник» в Линце и дошла до полуфинала на турнире в Штутгарте.
В этом году Андреева провела уже 36 матчей. На этом отрезке у нее 28 побед и восемь поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мертенс в этом матче можно поставить за 3.28, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.33.
Прогноз: вероятно, Мирра обыграет бельгийскую теннисистку, но до разгрома, скорее всего, не дойдет. У бельгийки все-таки солидный опыт матчей против серьезных соперниц.
Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов больше 18,5 за 2.09.