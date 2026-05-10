Андреева второй год подряд выйдет в четвертьфинал римского «тысячника»?

прогноз на матч турнира в Риме, ставка за 2.09

Россиянка Мирра Андреева сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Мертенс — Андреева с коэффициентом для ставки за 2.09.

Мертенс

Элиза второй год подряд вышла в четвертый раунд римского «тысячника».

В 2025-м бельгийская теннисистка не смогла пройти эту стадию, проиграв Диане Шнайдер.

Мертенс пропускала первый круг, а во втором одержала уверенную победу над венгеркой Панной Удварди — 6:4, 6:2.

В третьем раунде Мертенс остановила прошлогоднюю чемпионку римского турнира Жасмин Паолини — 4:6, 7:6, 6:3.

Элиза впервые в сезоне выиграла два матча подряд на грунте.

Лучшим результатом Мертенс в этом году пока остается выход в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии.

Андреева

Мирра тоже второй год подряд вышла в 1/8 финала турнира в Риме.

В прошлом сезоне россиянка обыграла на этой стадии датчанку Клару Таусон.

Как и Мертенс, Андреева пропускала первый раунд, а во втором разгромила Антонию Ружич — 6:1, 6:0.

В третьем круге, вопреки ожиданиям, 19-летняя теннисистка отдала сет швейцарке Виктории Голубич — 6:1, 4:6, 6:0.

Андреева выиграла 14 из 16 последних матчей.

На прошлой неделе Мирра дошла до финала на «тысячнике» в Мадриде. В решающем матче она проиграла украинке Марте Костюк (3:6, 5:7).

В апреле Андреева выиграла «пятисотник» в Линце и дошла до полуфинала на турнире в Штутгарте.

В этом году Андреева провела уже 36 матчей. На этом отрезке у нее 28 побед и восемь поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мертенс в этом матче можно поставить за 3.28, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.33.

Прогноз: вероятно, Мирра обыграет бельгийскую теннисистку, но до разгрома, скорее всего, не дойдет. У бельгийки все-таки солидный опыт матчей против серьезных соперниц.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов больше 18,5 за 2.09.