прогноз на матч турнира в Риме

Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против филиппинки Александры Эалы в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 10 мая, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Эала — Рыбакина с коэффициентом для ставки за 2.13.

Александра в первом раунде одержала победу над полькой Магдаленой Френх — 6:0, 3:6, 6:4.

Во втором круге филиппинская теннисистка выиграла у китаянки Синьюй Ван — 6:4, 6:3.

Эала выиграла два матча подряд впервые после «тысячника» в Майами, на котором она дошла до 1/8 финала.

Пока что можно сделать вывод, что на харде Эале гораздо комнфортнее, чем на грунте.

На недавнем «тысячнике» в Мадриде Эала проиграла во втором круге бельгийке Элизе Мертенс (2:6, 1:6), а в Штутгарте уступила в стартовом матче Лейле Фернандес.

Елена пропускала первый круг, а во втором одержала победу над Марией Саккари.

Вопреки ожиданиям, Рыбакина уверенно обыграла экс-третью ракетку мира — 6:4, 6:1.

Как известно, неудачное выступление на недавнем турнире в Мадриде представительница Казахстана объяснила проблемами со здоровьем: «Хотелось бы почувствовать себя получше, потому что на прошлой неделе я очень страдала от аллергии. Но сейчас мне лучше». В столице Испании она проиграла в четвертом раунде Анастасии Потаповой.

При этом Рыбакина выиграла семь из восьми матчей на грунте. В середине апреля она стала чемпионкой «пятисотника» в Штутгарте.

Рыбакина выигрывала римский «тысячник» в Риме.

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Рыбакиной не будет проблем в предстоящем матче. На победу Эалы можно поставить за 8.30.

Прогноз: да, скорее всего, Елена уверенно обыграет филиппинку. Здесь нельзя исключать сценарий, при котором фаворитка одержит разгромную победу.

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной с форой по геймам (-7,0) за 2.13.