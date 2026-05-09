прогноз на матч турнира в Риме, ставка за 3.04

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против японки Наоми Осаки в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Осака — Шнайдер с коэффициентом для ставки за 3.04.

Осака

Наоми пропускала первый круг, а во втором у нее был непростой матч против Евы Лис.

Вопреки ожиданиям, японке пришлось провести три сета против немецкой теннисистки — 6:4, 4:6, 6:3.

Осака занимает 16-е место в текущей версии рейтинга WTA.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

На недавнем турнире в Мадриде экс-первая ракетка мира дошла до четвертого раунда.

В столице Испании Осака обыграла Камилу Осорио и Ангелину Калинину, после чего уступила Арине Соболенко (6:7, 6:3, 6:2).

Прогнозы на теннис

В этом году Осака провела пока лишь 12 матчей. Сейчас у нее восемь побед и четыре поражения.

Шнайдер

Диана тоже не играла в первом раунде, а во втором ее соперницей была Талия Гибсон.

Вопреки ожиданиям, россиянке понадобился дополнительный сет в матче с австралийкой.

Но камбэк получился максимально эффектным — 5:7, 6:1, 6:1.

Шнайдер третий год подряд вышла в третий круг римского «тысячника».

В 2024-м Диана не смогла пройти эту стадию, а в 2025-м добралась до четвертьфинала.

В текущем сезоне Шнайдер провела 23 матча. Сейчас у нее 13 побед и 10 поражений.

После Australian Open Шнайдер смогла выиграть больше одного матча пока только на «пятисотнике» в Чарлстоне, на котором она дошла до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Осаку в этом матче можно поставить за 1.95, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.85.

Прогноз: в данном случае сложно согласиться с букмекерскими оценками. Вряд ли Шнайдер остановит японскую теннисистку. Более того, Осака, вероятно, одержит уверенную победу, а счет будет ближе к разгромному.

3.04 Победа Осаки в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.04 на матч Осака — Шнайдер позволит вывести на карту выигрыш 2040₽, общая выплата — 3040₽

Рекомендуемая ставка: победа Осаки в двух сетах за 3.04.