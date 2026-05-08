Россиянка Анна Калинская сыграет против швейцарки Белинды Бенчич в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Бенчич — Калинская с коэффициентом для ставки за 1.94.

Бенчич

Белинда пропускала первый раунд, а во втором обыграла Бьянку Андрееску.

Вопреки ожиданиям, швейцарка отдала чемпионке US Open-2019 лишь пять геймов — 6:4, 6:1.

На недавнем «тысячнике» в Мадриде Бенчич обыграла Петру Марчинко и Диану Шнайдер, после чего проиграла в 1/8 финала Хейли Баптист.

В текущем сезоне Бенчич ни разу не проигрывала на турнирах категории WTA 1000 раньше четвертого круга.

Лучшим результатом Белинды в 2026-м пока остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Майами.

Бенчич впервые в карьере прошла второй круг на турнире в Риме.

Калинская

Анна тоже не играла в первом круге, а во втором ее соперницей была Катерина Синякова.

Российская теннисистка одержала волевую победу над чешкой — 4:6, 7:6: 7:5.

В этом матче Калинская отыграла девять матчболов — пять во втором сете и четыре в решающем.

Этой весной Калинская провела на грунте пока лишь пять матчей.

В начале апреля Анна дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Чарлстоне.

На недавнем «тысячнике» в Мадриде Калинская проиграла венгерке Далме Галфи (3:6, 3:6).

В текущем сезоне 27-летняя россиянка провела 21 матч. На этом отрезке у нее 12 побед и девять поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бенчич в этом матче можно поставить за 1.36, победу Калинской букмекеры предлагают за 3.12.

Прогноз: ранее Анна ни разу не обыгрывала Белинду. Швейцарка ведет 4-0 в противостоянии с россиянкой. Не уверены, что Калинская прервет эту серию поражений, но при этом нет сомнений, что она способна навязать борьбу 12-й ракетке мира.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.94.