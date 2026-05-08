Россиянин Андрей Рублев сыграет против серба Миомира Кецмановича во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рублев — Кецманович с коэффициентом для ставки за 1.96.
Рублев
Андрей входит в список сеяных и стартует сразу со второго раунда.
Российский теннисист неудачно выступил на недавнем «Мастерсе» в Мадриде, проиграв в стартовом матче чеху Виту Копршиве (3:6, 4:6).
Зато перед этим Рублев дошел до финала на турнире в Барселоне.
В финале каталонского «пятисотника» 28-летний россиянин уступил французу Артуру Фису.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Рублев в первом раунде обыграл Нуну Боржеша, а во втором проиграл Зизу Бергсу.
В общем, Рублев по-прежнему очень нестабилен. Пока сложно сказать, чего от него ожидать на римском «тысячнике».
Кецманович
Миомир в первом круге одержал уверенную победу над чехом Далибором Сврчиной — 6:2, 6:3.
Сербский теннисист проводит эту неделю в статусе 70-й ракетки мира.
Кецманович впервые в сезоне выиграл матч на грунте.
При этом Кецманович прервал серию из пяти поражений.
После «челленджера» в Кап Кане (Доминиканская Республика) серб не выиграл ни одного матча в Майами, Монте-Карло, Мюнхене и Мадриде, уступив Камилю Майхшаку, Кэмерону Норри, Александру Звереву и Теренсу Атману.
Ранее Кецманович смог пройти второй круг в Риме только в 2024 году.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.43, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 2.81.
Прогноз: несмотря на то, что серб неубедительно проводит сезон, оптимальной будет ставка без учета исхода. Как ни крути, у Рублева тоже хватает слабых матчкй в этом году.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.