прогноз на матч турнира в Риме

Россиянин Андрей Рублев сыграет против серба Миомира Кецмановича во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рублев — Кецманович с коэффициентом для ставки за 1.96.

Рублев

Андрей входит в список сеяных и стартует сразу со второго раунда.

Российский теннисист неудачно выступил на недавнем «Мастерсе» в Мадриде, проиграв в стартовом матче чеху Виту Копршиве (3:6, 4:6).

Зато перед этим Рублев дошел до финала на турнире в Барселоне.

В финале каталонского «пятисотника» 28-летний россиянин уступил французу Артуру Фису.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Рублев в первом раунде обыграл Нуну Боржеша, а во втором проиграл Зизу Бергсу.

В общем, Рублев по-прежнему очень нестабилен. Пока сложно сказать, чего от него ожидать на римском «тысячнике».

Кецманович

Миомир в первом круге одержал уверенную победу над чехом Далибором Сврчиной — 6:2, 6:3.

Сербский теннисист проводит эту неделю в статусе 70-й ракетки мира.

Кецманович впервые в сезоне выиграл матч на грунте.

При этом Кецманович прервал серию из пяти поражений.

После «челленджера» в Кап Кане (Доминиканская Республика) серб не выиграл ни одного матча в Майами, Монте-Карло, Мюнхене и Мадриде, уступив Камилю Майхшаку, Кэмерону Норри, Александру Звереву и Теренсу Атману.

Ранее Кецманович смог пройти второй круг в Риме только в 2024 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.43, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 2.81.

Прогноз: несмотря на то, что серб неубедительно проводит сезон, оптимальной будет ставка без учета исхода. Как ни крути, у Рублева тоже хватает слабых матчкй в этом году.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.