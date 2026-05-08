прогноз на матч турнира в Риме

Итальянец Янник Синнер сыграет против австрийца Себастьяна Офнера во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Синнер — Офнер с коэффициентом для ставки за 2.28.

Синнер

Янник — главный фаворит римского «Мастерса».

При этом вряд ли кто-то станет спорить с тем, что у итальянца, по сути, нет конкурентов — как и на недавнем турнире в Мадриде.

В финале «тысячника» в столице Испании Синнер разгромил немца Сашу Зверева (6:1, 6:2).

Теперь победная серия Синнера на уровне ATP 1000 составляет впечатляющие 28 матчей.

Синнер выиграл последние пять «Мастерсов» — в Париже (в конце прошлого сезона), Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло и Мадриде.

В прошлом году Янник проиграл Карлосу Алькарасу в финале «Мастерса» в Риме. На этот раз испанец пропускает турнир в Вечном городе.

Офнер

Себастьян в первом круге одержал победу над американцем Алексом Микельсеном — 6:3, 6:3.

В текущем сезоне австриец провел уже 32 матча.

На этом отрезке у него 21 победа и 11 поражений.

Но здесь важно уточнить, что большую часть из них Офнер сыграл на «челленджерах».

В этом году Офнер выиграл пока лишь два матча на уровне основного тура. На «Мастерсе» в Мадриде 29-летний австриец в первом круге одержал победу над Николозом Басилашвили, а во втором уступил Томасу Этчеверри.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Синнера не будет проблем в этом матче. На исход здесь можно поставить только с учетом форы.

Прогноз: вероятно, Янник обыграет австрийца с разгромным счетом. К слову, итальянец спокойно побеждал Офнера еще задолго до того, как стал знаменитым.

2.28 Победа Синнера с форой по геймам (-7,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч Синнер — Офнер позволит вывести на карту выигрыш 1280₽, общая выплата — 2280₽

