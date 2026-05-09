Россиянка Людмила Самсонова сыграет против представительницы Австрии Анастасии Потаповой в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Самсонова — Потапова с коэффициентом для ставки за 2.32.

Самсонова

Людмила пропускала первый раунд, а во втором ее соперницей была Энн Ли.

Вопреки ожиданиям, россиянка одержала уверенную победу над американской теннисисткой — 6:4, 6:3.

Эту неделю Самсонова проводит в статусе 21-й ракетки мира.

На недавнем «тысячнике» в Мадриде Самсонова в первом матче разгромила индонезийку Джанис Тьен, после чего должна была встретиться с Линдой Носковой, но в итоге ей пришлось сняться из-за плохого самочувствия.

Этой весной Самсонова провела пока лишь пять матчей на грунте.

На турнире в Линце 27-летняя россиянка проиграла в стартовом матче 18-летней австрийке Лилли Таггер, а в Штутгарте после победы над Антонией Ружич уступила Кори Гауфф.

У Самсоновой пока отрицательный баланс в этом сезоне — семь побед и десять поражений.

После февральского «пятисотника» в Абу-Даби, на котором она дошла до четвертьфинала, Людмила пока ни разу не выигрывала два матча подряд.

Потапова

Анастасия тем временем провела на текущем турнире уже четыре матча.

Представительница Австрии попала в основную сетку через квалификацию.

В отборе ее соперницами были румынка Ирина Бегу и чешка Никола Бартункова.

В первом раунде Потапова одержала волевую победу над венгеркой Далмой Галфи, а во втором уверенно обыграла Каролину Мухову (6:3, 6:2).

Победа Потаповой над чешской теннисисткой не стала сюрпризом, учитывая ее внушительный прогресс.

В апреле Потапова дошла до финала на «пятисотнике» в Линце и до полуфинала на «тысчнике» в Мадриде.

В столице Испании одним из главных событий стала победа Анастасии над Еленой Рыбакиной (7:6, 6:4).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 2.42, победу Потаповой букмекеры предлагают за 1.56.

Прогноз: два года назад Людмила уступила Анастасии на грунте в Штутгарте — тогда они провели трехсетовый напряженный матч.

Вероятно, на этот раз Потаповой хватит двух сетов, чтобы остановить Самсонову, которая чересчур неубедительно проводит сезон.

2.32 Победа Потаповой в двух сетах

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч Самсонова — Потапова принесёт прибыль 1320₽, общая выплата — 2320₽

Рекомендуемая ставка: победа Потаповой в двух сетах за 2.32.