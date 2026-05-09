Россиянин Карен Хачанов сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульп в третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Хачанов — ван де Зандшульп с коэффициентом для ставки за 2.02.
Хачанов
Карен пропускал первый раунд, а во втором одержал победу над Александром Шевченко.
Несмотря на все сомнения, россиянин уверенно обыграл представителя Казахстана в двух сетах — 6:4, 6:4.
У Хачанова пока отрицательный баланс в этом году — девять побед и десять поражений.
На недавнем «тысячнике» в Мадриде Карен в первом матче обыграл австралийца Адама Уолтона, а во втором уступил Якубу Меншику.
На турнирах в Монте-Карло и Барселоне 29-летний россиянин не прошел первый круг, проиграв Артуру Риндеркнешу и Камило Уго Карабельи.
После февральского турнира в Дохе Хачанов пока ни разу не выигрывал два матча подряд.
В 2024-м и 2025-м Хачанов дошел до четвертого раунда на «Мастерсе» в Риме.
Ван де Зандшульп
Ботик в первом круге выиграл у француза Александра Мюллера — 7:5, 6:3.
Во втором раунде нидерландец одержал волевую победу над американцем Александром Ковачевичем — 2:6, 6:2, 7:6.
Ван де Зандшульп прошел хотя бы раунд на четвертом турнире подряд и седьмой раз в сезоне.
Ранее в этом году Ботик выиграл два матча на Australian Open, дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Роттердаме и до полуфинала на турнире ATP 250 в Бухаресте.
На уровне ATP 1000 ван де Зандшульп еще ни разу в этом сезоне не выигрывал больше одного матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.70, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 2.15.
Прогноз: несмотря на то, что Карен хорошо сыграл в первом матче, все равно нет уверенности, что он остановит Ботика. Вероятно, матч получится затяжным и нервным. Оптимальной будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.02.