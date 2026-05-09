прогноз на матч турнира в Риме, ставка за 2.02

Россиянин Карен Хачанов сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульп в третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Хачанов — ван де Зандшульп с коэффициентом для ставки за 2.02.

Хачанов

Карен пропускал первый раунд, а во втором одержал победу над Александром Шевченко.

Несмотря на все сомнения, россиянин уверенно обыграл представителя Казахстана в двух сетах — 6:4, 6:4.

У Хачанова пока отрицательный баланс в этом году — девять побед и десять поражений.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

На недавнем «тысячнике» в Мадриде Карен в первом матче обыграл австралийца Адама Уолтона, а во втором уступил Якубу Меншику.

На турнирах в Монте-Карло и Барселоне 29-летний россиянин не прошел первый круг, проиграв Артуру Риндеркнешу и Камило Уго Карабельи.

Прогнозы на теннис

После февральского турнира в Дохе Хачанов пока ни разу не выигрывал два матча подряд.

В 2024-м и 2025-м Хачанов дошел до четвертого раунда на «Мастерсе» в Риме.

Ван де Зандшульп

Ботик в первом круге выиграл у француза Александра Мюллера — 7:5, 6:3.

Во втором раунде нидерландец одержал волевую победу над американцем Александром Ковачевичем — 2:6, 6:2, 7:6.

Ван де Зандшульп прошел хотя бы раунд на четвертом турнире подряд и седьмой раз в сезоне.

Ранее в этом году Ботик выиграл два матча на Australian Open, дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Роттердаме и до полуфинала на турнире ATP 250 в Бухаресте.

На уровне ATP 1000 ван де Зандшульп еще ни разу в этом сезоне не выигрывал больше одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.70, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 2.15.

Прогноз: несмотря на то, что Карен хорошо сыграл в первом матче, все равно нет уверенности, что он остановит Ботика. Вероятно, матч получится затяжным и нервным. Оптимальной будет ставка без учета исхода.

2.02 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Хачанов — ван де Зандшульп принесёт прибыль 1020₽, общая выплата — 2020₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.02.