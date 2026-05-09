прогноз на матч турнира в Риме, ставка за 2.63

Немец Александр Зверев сыграет против бельгийца Александра Блокса в третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Блокс — Зверев с коэффициентом для ставки за 2.63.

Блокс

Александр вышел в третий круг на втором «тысячнике» подряд.

В первом раунде у бельгийца был тяжелейший матч против 19-летнего итальянца Федерико Чины — 4:6, 6:1, 6:3.

Во втором матче Блокс одержал волевую победу над нидерландцем Таллоном Грикспором — 6:7, 6:3, 6:4.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Блокс стал одним из героев недавнего «Мастерса» в Мадриде, на котором он дошел до полуфинала.

Прогнозы на теннис

В столице Испании 21-летний теннисист обыграл Кристиана Гарина, Брэндона Накашиму, Феликса Оже-Альяссима, Франсиско Серундоло и Каспера Рууда, после чего уступил Саше Звереву, своему ближайшему сопернику.

По итогам «тысячника» в Мадриде Блокс поднялся в рейтинге на 36-е место.

Зверев

Саша пропускал первый круг, а во втором выиграл у Даниэля Альтмайера.

Звереву хватило двух сетов для победы над соотечественником — 7:5, 6:3.

Немецкий теннисист выиграл шесть из семи последних матчей.

На прошлой неделе Зверев дошел до финала на «Мастерсе» в Мадриде. В решающем матче он проиграл Яннику Синнеру со счетом 1:6, 2:6.

Перед этим Зверев добрался до полуфинала на турнирах в Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло и Мюнхене. На домашнем «пятисотнике» Саша проиграл Флавио Коболли, а на «тысячниках» его остановил Синнер.

После турнира в Акапулько Зверев еще ни разу не проигрывал раньше полуфинала.

Зверев выигрывал римский «тысячник» в 2024 году. В прошлом сезоне он дошел до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Блокса в этом матче можно поставить за 3.58, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.29.

Прогноз: в Мадриде Зверев выиграл у Блокса со счетом 6:2, 7:5. Несмотря на очевидный прогресс, бельгиец, вероятно, снова проиграет одному из фаворитов турнира. При этом разница в счете, возможно, будет еще больше.

2.63 Победа Зверева + тотал геймов меньше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч Блокс — Зверев принесёт прибыль 1630₽, общая выплата — 2630₽

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов меньше 20,5 за 2.63.