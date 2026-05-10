Россиянка Анна Калинская сыграет против представительницы Латвии Алены Остапенко в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Калинская — Остапенко с коэффициентом для ставки за 1.98.
Калинская
Анна впервые в карьере вышла в четвертый раунд римского «тысячника».
Российская теннисистка пропускала первый круг, а во втором ее соперницей была Катерина Синякова.
Калинская одержала волевую победу над чешкой — 4:6, 7:6: 7:5.
«Это был самый тяжелый матч в моей карьере», — сказала Калинская после матча с Синяковой, в котором она отыграла девять матчболов — пять во втором сете и четыре в решающем.
Зато в третьем раунде, вопреки ожиданиям, Анна одержала уверенную победу над 12-й ракеткой мира Белиндой Бенчич — 6:4, 6:3.
На уровне WTA 1000 лучшим результатом Калинской в этом году пока остается выход в четвертьфинал турнира в Дохе.
Остапенко
Алена не входит в список сеяных, поэтому для выхода в 1/8 финала ей надо было выиграть три матча.
В первом она разгромила за 54 минуты итальянку Лукрецию Стефанини — 6:0, 6:1.
Во втором раунде Остапенко должна была встретиться с Амандой Анисимовой, которая в последний момент снялась с турнира.
В итоге ее соперницей стала румынка Елена-Габриэла Русе — 2:6, 6:2, 6:3.
В третьем круге чемпионка Ролан Гаррос-2017 совершила камбэк в матче против китаянки Циньвэнь Чжэн — 4:6, 6:4, 6:4.
Остапенко второй раз в сезоне выиграла три матча подряд. Ее лучшим результатом в этом году пока остается выход в полуфинал «тысячника» в Дохе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 1.99, победу Остапенко букмекеры предлагают за 1.81.
Прогноз: в это сложно поверить, но это факт — Анна еще ни разу не проигрывала Алене. Сейчас в этом противостоянии счет 4-0 в пользу россиянки.
Ранее в этом году Калинская одержала волевую победу над Остапенко на харде в Дубае — 2:6, 6:1, 6:4.
Несмотря на это, все равно считаем, что оптимальной будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.98.