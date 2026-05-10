Гауфф совершит камбэк в матче с Йович?

прогноз на матч турнира в Риме, ставка за 2.0

Американки Кори Гауфф и Ива Йович встретятся в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Гауфф — Йович с коэффициентом для ставки за 2.09.

Гауфф

Кори пропускала первый раунд, а во втором одержала победу над чешкой Терезой Валентовой — 6:3, 6:4.

В третьем круге у американки был тяжелейший матч против аргентинки Соланы Сьерры.

В решающем сете Гауфф отыгралась со счета 0:3.

На недавнем «тысячнике» в Мадриде 22-летняя теннисистка проиграла в 1/8 финала Линде Носковой.

На «пятисотнике» в Штутгарте Гауфф после уверенной победы над Людмилой Самсоновой проиграла Каролине Муховой.

В прошлом году Гауфф дошла до финала на римском «тысячнике», а в 2024-м — до полуфинала.

Йович

Ива тоже не играла в первом круге, а во втором ее соперницей была Маккартни Кесслер.

Матч против соотечественницы получился максимально напряженным — 7:6, 7:6.

В третьем раунде Йович одержала победу над Тейлор Таунсенд — 7:5, 6:2.

Лучшим результатом 18-летней американки на грунте в этом сезоне пока остается выход в полуфинал домашнего «пятисотника» в Чарлстоне.

На недавнем «Мастерсе» в Мадриде Ива проиграла в третьем круге Лейле Фернандес.

В этом году Йович провела 32 матча. Сейчас у нее 21 победа и 11 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.27, победу Йович букмекеры предлагают за 3.74.

Прогноз: пожалуй, согласимся с тем, что на грунте Ива пока не так опасна, как на харде. Скорее всего, Кори обыграет соотечественницу, но вряд ли здесь будет разгромный счет.

Рекомендуемая ставка: победа Гауфф + тотал геймов больше 18,5 за 2.09.