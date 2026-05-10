Итальянец Янник Синнер сыграет против австралийца Алексея Попырина в третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Cиннер — Попырин с коэффициентом для ставки за 2.03.
Cиннер
Янник пропускал первый круг, а во втором одержал победу над Себастьяном Офнером.
Как и ожидалось, итальянец уверенно обыграл австрийского теннисиста — 6:3, 6:4.
Победная серия Синнера теперь составляет 24 матча. На этом отрезке он проиграл лишь два сета.
Кроме того, его победная серия конкретно на уровне ATP 1000 достигла 29 матчей. Синнер сравнялся по этому показателю с Роджером Федерером. Больше только у Новака Джоковича (30 и 31).
Синнер — чемпион пяти предыдущих «тысячников». В конце прошлого сезона он выиграл «Мастерс» в Париже, а в текущем стал победителем турниров в Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло и Мадриде.
В прошлом году Янник проиграл Карлосу Алькарасу в финале «Мастерса» в Риме. На этот раз испанец пропускает турнир в Вечном городе из-за травмы запястья.
Попырин
Алексей второй раз в сезоне выиграл два матча подряд.
До сих пор лучшим результатом австралийца был выход в четвертьфинал грунтового турнира ATP 250 в Хьюстоне (США).
В первом раунде Попырин спокойно обыграл Маттео Берреттини. Вопреки ожиданиям, австралиец отдал итальянцу лишь пять геймов — 6:2, 6:3.
Но главным сюрпризом стала его победа над чехом Якубом Меншиком — 6:3, 2:6, 6:4.
В текущем сезоне Попырин провел пока лишь 18 матчей. На этом отрезке у него шесть побед и 12 поражений.
В Риме Алексей прервал серию из трех поражений. В начале апреля он проиграл Касперу Рууду на старте «Мастерса» в Монте-Карло. На «тысячнике» в Мадриде уступил в первом круге американцу Мартину Дамму.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Синнера не будет проблем в предстоящем матче. На победу Попырина можно поставить за 15.25.
Прогноз: в прошлом году Янник разгромил Алексея во втором круге US Open, а в этом сезоне итальянец обыграл австралийца на харде в Дохе со счетом 6:3, 7:5.
Вряд ли Попырин сильно удивит первую ракетку мира, но он вполне может снова избежать разгромного поражения, если будет стабильно подавать первым мячом.
Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 18,5 за 2.03.