Сможет ли Зверев выйти в четвертьфинал римского «Мастерса»?

прогноз на матч турнира в Риме, ставка за 2.09

Немец Александр Зверев сыграет против итальянца Лучано Дардери в 1/8 финала «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Дардери — Зверев с коэффициентом для ставки за 2.09.

Дардери

Лучано впервые вышел в четвертый раунд римского «тысячника».

Итальянец входит в список сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче Дардери выиграл у немца Янника Ханфмана — 6:4, 6:4.

Во втором раунде Дардери одержал волевую победу над американцем Томми Полом — 3:6, 6:3, 6:2.

Лучано выиграл два матча подряд впервые с конца февраля, когда он дошел до финала на турнире в Сантьяго.

Кроме того, он впервые в сезоне выиграл два матча подряд на уровне ATP 1000.

Зверев

Саша шестой год подряд вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме.

Зверев пропускал первый раунд, а во втором выиграл у Даниэля Альтмайера — 7:5, 6:3.

В третьем круге он одержал уверенную победу над бельгийцем Александром Блоксом — 6:1, 6:4.

Зверев выиграл семь из восьми последних матчей. В начале мая он дошел до финала на «Мастерсе» в Мадриде. В решающем матче он проиграл Яннику Синнеру со счетом 1:6, 2:6.

Перед этим Зверев добрался до полуфинала на турнирах в Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло и Мюнхене. На домашнем «пятисотнике» Саша проиграл Флавио Коболли, а на «тысячниках» его остановил Синнер.

После турнира в Акапулько Зверев еще ни разу не проигрывал раньше полуфинала.

Зверев выигрывал римский «тысячник» в 2024 году. В прошлом сезоне он дошел до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 4.25, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: Дардери здорово играет на грунтовых турнирах категории ATP 250, но результаты на «пятисотниках» и «тысячниках» у него значительно хуже.

Два года назад Зверев обыграл итальянца на грунте в Риме со счетом 7:6, 6:2. Вероятно, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящий матч.

2.09 Победа Зверева + тотал геймов меньше 21,5

