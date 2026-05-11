Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против норвежца Каспера Рууда в 1/8 финала «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Музетти — Рууд с коэффициентом для ставки за 2.15.

Музетти

Лоренцо второй год подряд вышел в четвертый раунд римского «тысячника».

В 2025-м итальянец добрался до полуфинала, где проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.

Музетти пропускал первый круг, а во втором одержал победу над французом Джованни Мпетши-Перрикаром — 6:4, 6:4.

В третьем раунде Музетти выиграл у аргентинца Франсиско Серундоло — 7:6, 6:4.

На «Мастерсе» в Мадриде Лоренцо не смог пройти 1/8 финала, проиграв Иржи Легечке.

В Монте-Карло Музетти уступил в четвертьфинале французу Артуру Фису.

Лучшим результатом 24-летнего итальянца в этом году пока остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Рууд

Каспер вышел в четвертый круг на девяти из десяти последних «Мастерсов» на грунте.

Конкретно в Риме он дошел до этой стадии шестой раз. Его лучшим результатом на турнире в Вечном городе пока остается выход в полуфинал в 2020, 2022 и 2023 году.

Как и Музетти, Рууд пока не проиграл ни одного сета на текущем турнире.

В первом матче Рууд разгромил американца Закари Свайду — 6:1, 6:3.

В третьем раунде его соперником был чех Иржи Легечка — 6:3, 6:4.

На «тысячнике» в Мадриде Рууд проиграл в четвертьфинале бельгийцу Александру Блоксу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 2.47, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.54.

Прогноз: Музетти после предыдущего матча пожаловался на проблемы с ногой. Наверняка всё не так уж плохо, но если итальянца действительно беспокоит травма, это может стать проблемой в предстоящей игре с норвежцем.

Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал геймов больше 19,5 за 2.15.