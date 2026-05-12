прогноз на матч турнира в Риме

Представительница Латвии Алена Остапенко сыграет против румынки Сораны Кырсти в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 12 мая, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Кырстя — Остапенко с коэффициентом для ставки за 2.59.

Кырстя

Сорана девятый раз в карьере вышла в четвертьфинал на уровне WTA 1000.

Румынская теннисистка преподнесла главную сенсацию турнира, обыграв в третьем круге Арину Соболенко.

Кырстя совершила камбэк в матче против первой ракетки мира — 2:6, 6:3, 7:5.

Перед этим 36-летняя теннисистка разгромила немку Татьяну Марию — 6:2, 6:0.

В четвертом раунде Кырстя одержала уверенную победу над чешкой Линдой Носковой — 6:2, 6:4.

В текущем сезоне Сорана провела 33 матча. На этом отрезке у нее 26 побед и семь поражений.

Остапенко

Алена не входит в список сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ей надо было выиграть четыре матча.

В первом она разгромила за 54 минуты итальянку Лукрецию Стефанини — 6:0, 6:1.

Во втором раунде Остапенко должна была встретиться с Амандой Анисимовой, которая в последний момент снялась с турнира. В итоге ее соперницей стала румынка Елена-Габриэла Русе — 2:6, 6:2, 6:3.

В третьем круге чемпионка Ролан Гаррос-2017 совершила камбэк в матче против китаянки Циньвэнь Чжэн — 4:6, 6:4, 6:4.

После этого Остапенко разгромила россиянку Анну Калинскую — 6:1, 6:2.

Остапенко пятый раз вышла в четвертьфинал «тысячника» в Риме. Ее лучшим результатом на этом турнире пока остается полуфинал в 2023 году.

Остапенко второй раз в сезоне выиграла четыре матча подряд. Ее лучшим результатом в этом году пока остается выход в полуфинал «тысячника» в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кырстю в этом матче можно поставить за 1.70, победу Остапенко букмекеры предлагают за 2.15.

Прогноз: ранее Алена выиграла только три из семи матчей против Сораны. В январе она уступила румынке на харде в Брисбене со счетом 2:6, 6:7.

С учетом того, как мощно она играет в Риме, Кырстя, вероятно, снова остановит Остапенко.

Рекомендуемая ставка: победа Кырсти в двух сетах за 2.59.