Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против украинки Элины Свитолиной в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 13 мая, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Свитолина — Рыбакина с коэффициентом для ставки за 1.97.

Свитолина

Элина третий раз в сезоне вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000.

В феврале украинская теннисистка дошла до финала в Дубае, а в марте добралась до полуфинала в Индиан-Уэллс.

На текущем турнире она пока не проиграла ни одного сета.

Во втором раунде Свитолина разгромила 427-ю ракетку мира Ноэми Базилетти — 6:1, 6:3.

В следующем матче 31-летняя теннисистка одержала уверенную победу над американкой Хейли Баптист (6:1, 6:2), которая на турнире в Мадриде обыграла Арину Соболенко.

В 1/8 финала Свитолина выиграла у чешки Николы Бартунковой — 6:2, 6:3.

Свитолина выиграла пять из семи матчей на грунте в этом сезоне. В апреле она дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Штутгарте и сенсационно проиграла Анне Бондар в стартовом матче на «тысячнике» в Мадриде.

Рыбакина

Елена тоже пропускала первый круг, а во втором одержала победу над Марией Саккари — 6:4, 6:1.

В третьем раунде Рыбакина одержала победу над филиппинкой Александрой Эалой — 6:4, 6:3.

В 1/8 финала чемпионка Australian Open-2025 разгромила экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову — 6:0, 6:2.

Рыбакина четвертый раз в сезоне вышла в четвертьфинал на уровне WTA 1000.

В марте Елена дошла до финала в Индиан-Уэллс и до полуфинала в Майами. На обоих турнирах она проиграла Арине Соболенко.

Рыбакина выиграла девять из десяти матчей на грунте. В середине апреля она стала чемпионкой «пятисотника» в Штутгарте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 2.85, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.42.

Прогноз: ранее Елена выиграла четыре из семи матчей против Элины. В середине марта Рыбакина одержала победу над украинкой в полуфинале «тысячника» в Индиан-Уэллс — 7:5, 6:4.

При этом в 2025-м Свитолина обыграла представительницу Казахстана на грунте в Мадриде — 6:3, 6:4.

Скорее всего, Свитолина снова просто так не отпустит одну из главных фавориток турнира.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.97.