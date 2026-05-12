Россиянин Даниил Медведев сыграет против аргентинца Тиаго Тиранте в 1/8 финала «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 12 мая, начало — в 21:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Тиранте — Медведев с коэффициентом для ставки за 2.08.
Тиранте
Тиаго впервые в карьере вышел в четвертый раунд на уровне ATP 1000.
В первом круге соперником аргентинца был 196-я ракетка мира Джанлука Каденассо — 6:7, 6:4, 6:0.
Во втором раунде Тиранте остановил британца Кэмерона Норри — 6:3, 7:5.
Но главным сюрпризом стала победа Тиранте над итальянцем Флавио Коболли — 6:3, 6:4. Это пятая победа латиноамериканца над соперником из топ-20.
В текущем сезоне Тиранте провел на грунте 15 матчей. На этом отрезке у него 11 побед и четыре поражения.
В апреле Тиаго дошел до полуфинала на турнире ATP 250 в Хьюстоне и выиграл два матча на «Мастерсе» в Мадриде.
Медведев
Даниил четвертый год подряд вышел в четвертый круг римского «Мастерса».
В 2024-м и 2025 он не смог пройти эту стадию, уступив Томми Полу и Лоренцо Музетти соответственно, тогда как в 2023-м стал победителем престижного турнира в Вечном городе.
На текущем турнире Медведев провел пока лишь один матч.
Россиянин попал в список сеяных, благодаря чему пропускал первый раунд.
Во втором круге его соперником должен был стать чех Томаш Махач, которому пришлось сняться с турнира из-за болезни.
В третьем раунде Медведев одержал волевую победу над испанцем Пабло Льямасом Руисом — 3:6, 6:4, 6:2.
Медведев сыграл пока лишь пять матчей на грунте этой весной. На «Мастерсе» в Монте-Карло 30-летний россиянин проиграл в стартовом матче Маттео Берреттини со счетом 0:6, 0:6. На «Мастерсе» в Мадриде Медведев уступил в 1/8 финала Флавио Коболли.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тиранте в этом матче можно поставить за 2.37, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.58.
Прогноз: Даниила снова ждет матч против упертого грунтовика. Разница лишь в том, что у Тиранте значительно больше опыта на уровне основного тура, чем у Льямаса Руиса. Поражение Медведева в этом матче не станет сюрпризом.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.08.