Сможет ли Медведев выйти в четвертьфинал римского «Мастерса»?

прогноз на матч турнира в Риме, ставка за 2.08

Россиянин Даниил Медведев сыграет против аргентинца Тиаго Тиранте в 1/8 финала «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 12 мая, начало — в 21:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Тиранте — Медведев с коэффициентом для ставки за 2.08.

Тиранте

Тиаго впервые в карьере вышел в четвертый раунд на уровне ATP 1000.

В первом круге соперником аргентинца был 196-я ракетка мира Джанлука Каденассо — 6:7, 6:4, 6:0.

Во втором раунде Тиранте остановил британца Кэмерона Норри — 6:3, 7:5.

Но главным сюрпризом стала победа Тиранте над итальянцем Флавио Коболли — 6:3, 6:4. Это пятая победа латиноамериканца над соперником из топ-20.

В текущем сезоне Тиранте провел на грунте 15 матчей. На этом отрезке у него 11 побед и четыре поражения.

В апреле Тиаго дошел до полуфинала на турнире ATP 250 в Хьюстоне и выиграл два матча на «Мастерсе» в Мадриде.

Медведев

Даниил четвертый год подряд вышел в четвертый круг римского «Мастерса».

В 2024-м и 2025 он не смог пройти эту стадию, уступив Томми Полу и Лоренцо Музетти соответственно, тогда как в 2023-м стал победителем престижного турнира в Вечном городе.

На текущем турнире Медведев провел пока лишь один матч.

Россиянин попал в список сеяных, благодаря чему пропускал первый раунд.

Во втором круге его соперником должен был стать чех Томаш Махач, которому пришлось сняться с турнира из-за болезни.

В третьем раунде Медведев одержал волевую победу над испанцем Пабло Льямасом Руисом — 3:6, 6:4, 6:2.

Медведев сыграл пока лишь пять матчей на грунте этой весной. На «Мастерсе» в Монте-Карло 30-летний россиянин проиграл в стартовом матче Маттео Берреттини со счетом 0:6, 0:6. На «Мастерсе» в Мадриде Медведев уступил в 1/8 финала Флавио Коболли.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тиранте в этом матче можно поставить за 2.37, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.58.

Прогноз: Даниила снова ждет матч против упертого грунтовика. Разница лишь в том, что у Тиранте значительно больше опыта на уровне основного тура, чем у Льямаса Руиса. Поражение Медведева в этом матче не станет сюрпризом.

2.08 Тотал геймов больше 23,5

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.08.