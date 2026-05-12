Серб Хамад Меджедович сыграет против испанца Мартина Ландалусе в 1/8 финала «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 12 мая, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Меджедович — Ландалусе с коэффициентом для ставки за 1.92.
Меджедович
Хамад в первом раунде одержал победу над французом Валантеном Руайе — 6:4, 6:3.
Во втором круге сербский теннисист остановил бразильца Жоао Фонсеку — 3:6, 6:3, 7:6.
В третьем раунде Меджедович совершил камбэк в матче против аргентинца Мариано Навоне — 4:6, 6:3, 6:4.
Меджедович выиграл 13 из последних 15 матчей.
В конце марта Хамад выиграл грунтовый «челленджер» в Неаполе, а в апреле дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Барселоне.
На каталонском турнире серб обыграл в основной сетке Марко Трунгеллити, Алекса Де Минора и Нуну Боржеша, после чего уступил Андрею Рублеву.
Ландалусе
Мартин второй раз в сезоне вышел в 1/8 финала «Мастерса».
В конце марта испанец сенсационно добрался до четвертьфинала на «тысячнике» в Майами.
Но сейчас важно уточнить, что в Риме ему сильно повезло: Ландалусе не прошел квалификацию, но в итоге заменил в основной сетке одного из сеяных игроков, который должен был стартовать сразу со второго круга.
В решающем раунде квалификации 20-летний испанец проиграл 155-й ракетке мира Андреа Пеллегрино.
После этого Ландалусе обыграл хорвата Марина Чилича (6:4, 6:4) и итальянца Маттиа Беллуччи (6:4, 6:3).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Меджедовича в этом матче можно поставить за 1.56, победу Ландалусе букмекеры предлагают за 2.42.
Прогноз: несколько лет назад Хамад уверенно обыграл испанца на харде в Стамбуле — 6:4, 6:2. Предстоящий матч, по всей видимости, получится не таким простым, учитывая прогресс соперника. Оптимальной будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.