Россиянин Карен Хачанов сыграет против норвежца Каспера Рууда в четвертьфинале «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 13 мая, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рууд — Хачанов с коэффициентом для ставки за 1.97.

Каспер пятый раз в карьере вышел в четвертьфинал римского «тысячника».

Лучшим результатом норвежца на турнире в Вечном городе пока остается выход в полуфинал в 2020, 2022 и 2023 году.

Рууд пока не проиграл ни одного сета на текущем турнире.

Во втором круге он разгромил американца Закари Свайду (6:1, 6:3), а в третьем обыграл чеха Иржи Легечку (6:3, 6:4).

В 1/8 финала Рууд одержал победу над Лоренцо Музетти — 6:3, 6:1.  Но здесь ему повезло, итальянец не мог играть в полную силу из-за травмы.

Рууд выиграл девять из 15-ти предыдущих четвертьфиналов на уровне ATP 1000.

На недавнем «Мастерсе» в Риме Каспер проиграл в 1/4 финала бельгийцу Александру Блоксу.

Карен вышел в четвертьфинал «Мастерса» впервые с августа прошлого года, когда он добрался до этой стадии в Торонто.

На текущем турнире Хачанов тоже пропускал первый раунд, а во втором одержал победу над Александром Шевченко — 6:4, 6:4.

В третьем круге у него был непростой матч против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа — 5:7, 6:4, 6:4.

В 1/8 финала Хачанов обыграл хорвата Дино Прижмича (6:1, 7:6), который во втором раунде остановил Новака Джоковича.

Карен провел в этом году 21 матч.  Сейчас у него 11 побед и десять поражений.  В Риме он впервые в сезоне выиграл три матча подряд.

Хачанов выиграл шесть из десяти предыдущих четвертьфиналов на «Мастерсах».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.35, победу Хачанова букмекеры предлагают за 3.18.

Прогноз: ранее Карен выиграл один из трех матчей против Каспера.

Но их предыдущая встреча, состоявшаяся в августе 2025-го в Торонто, завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу российского теннисиста.

Пожалуй, оптимальной здесь будет ставка на количество геймов или сетов.  Но при этом нет сомнений, что Хачанов способен остановить Рууда.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.