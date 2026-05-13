Рублев сокрушит Синнера и выйдет в полуфинал римского «Мастерса»?

прогноз на матч Мастерса в Риме

Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Янника Синнера в четвертьфинале «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 14 мая, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Синнер — Рублев с коэффициентом для ставки за 3.90.

Синнер

Янник третий раз в карьере вышел в четвертьфинал римского «тысячника».

В 2022-м итальянец не смог пройти эту стадию, а в 2025-м добрался до финала, в котором уступил Карлосу Алькарасу.

Синнер пропускал первый круг, а во втором одержал победу над Себастьяном Офнером — 6:3, 6:4.

В третьем раунде итальянец разгромил представителя Австралии Алексея Попырина — 6:2, 6:0.

В 1/8 финала его соперником был 155-я ракетка мира Андреа Пеллегрино — 6:2, 6:3.

Победная серия Синнера теперь составляет 26 матчей. На этом отрезке он проиграл лишь два сета.

Кроме того, его победная серия на уровне ATP 1000 достигла 31 матча. Синнер повторил рекорд Новака Джоковича по этому показателю.

Синнер — чемпион пяти предыдущих «тысячников». В конце прошлого сезона он выиграл «Мастерс» в Париже, а в текущем стал победителем турниров в Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло и Мадриде.

Рублев

Андрей второй раз добрался в Риме до четвертьфинала.

В 2021 году российский теннисист не прошел эту стадию, проиграв итальянцу Лоренцо Сонего.

Рублев впервые в сезоне вышел в четвертьфинал на уровне ATP 1000.

Россиянин тоже пропускал первый раунд, а во втором его соперником был серб Миомир Кецманович — 6:4, 6:4.

В третьем круге Рублев одержал победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной — тоже со счетом 6:4, 6:4.

В 1/8 финала у него был тяжелейший матч против грузина Николоза Басилашвили — 3:6, 7:6, 6:2. Во втором сете россиянин уступал с брейком.

Лучшим результатом Рублева на грунте этой весной пока остается выход в финал «пятисотника» в Барселоне. В решающем матче он проиграл французу Артуру Фису.

В текущем сезоне Рублев провел 27 матчей. Сейчас у него 18 побед и девять поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Синнер снова выиграет с разгромным счетом. На победу Рублева можно поставить за 13.00.

Прогноз: «Год назад он хотя бы иногда ошибался», — сказал Рублев перед матчем с первой ракеткой мира.

Россиянин не преувеличивал, Синнер действительно допускает минимальное количество ошибок, и именно по этой причине его всё чаще сравнивают с роботом.

Ранее Рублев выиграл три из десяти матчей против Синнера. Не так уж и плохо, учитывая невероятный уровень соперника.

Несмотря на то, что всё очевидно, считаем, что Рублев заставит Синнера хотя бы понервничать. Россиянину нечего терять, в отличие от итальянца.

Рекомендуемая ставка: Рублев выиграет хотя бы один сет за 3.90.